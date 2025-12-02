बस्ती में रोडवेज बस के पीछे 'स्पाइडर-मैन'? जिसने भी देख घूम गया सिर, वीडियो वायरल

उत्तर प्रदेश के बस्ती में कल रात एक अजीबोगरीब घटना का वीडियो वायरल हो रहा है. यहां एक युवक रोडवेज की बस के पीछे चिपककर यात्रा कर रहा था. युवक के खतरनाक स्टंट का किसी राहगीर ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया,जो कि अब सोशल मीडिया पर जमकर ट्रेंड कर रहा है जहां लोग इसे स्पाइडर मैन की संज्ञा देते हुए कमेंट कर रहे हैं.जिस तरह से युवक अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है उससे देख कर तो यही लगता है कि स्टंट दिखाने के चक्कर मे वह जान जोखिम में डाल रहा है.

दरअसल, कल रात एक युवक गोरखपुर डिपो की सरकारी बस में जो कि अयोध्या से बस्ती आ रही थी. इस बस के पीछे एक यात्री किसी स्पाईडर मैन की तरह चिपककर यात्रा कर रहा था.युवक के इस खतरनाक स्टंट का वीडियो किसी राहगीर ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जहां देखते ही देखते ये वीडियो ट्रेंड करने लगा.

युवक कारनामे पर लोग कमेंट कर उसका मजाक बना रहे हैं जहां कुछ उसे स्पाईडर मैन की संज्ञा दे रहे हैं, तो कुछ कह रहे हैं कि लगता है आज स्पाईडर मैन के पास टिकट खरीदने के पैसे नहीं थे. इस वजह से बस के पीछे उसे लटककर जाना पड़ रहा है.खैर युवक का बस के पीछे चिपक कर यात्रा करने के पीछे क्या मजबूरी थी ये तो युवक ही बता सकता है लेकिन इस पूरे वीडियो से एक बात तो साफ कि इससे बड़ा हादसा हो सकता था.

