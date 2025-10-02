scorecardresearch
 

Feedback

पहले से थी बरेली में बवाल की तैयारी, तौकीर रजा ने बनाया था प्लान, दूर-दूर से बुलाए गए थे अपराधी

बरेली हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है. सूत्रों के अनुसार, 19 सितंबर से ही हिंसा की साजिश रची जा रही थी. मौलाना तौकीर रजा ने 26 सितंबर को हिंसक प्रदर्शन की योजना बनाई थी, जिसके तहत पेशेवर अपराधियों और गौतस्करों को बुलाया गया था. ड्रोन फुटेज में करीब 30 लोग हथियारों से लैस दिखे. साजिश के तहत ही नमाज का वक्त भी अचानक बदल दिया गया था.

Advertisement
X
बरेली में हुए बवाल को लेकर नया खुलासा (Photo- PTI)
बरेली में हुए बवाल को लेकर नया खुलासा (Photo- PTI)

यूपी के बरेली में हुई हिंसा को लेकर नई जानकारी सामने आई है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, 19 सितंबर से ही बरेली में बावल की साजिश होने लगी थी. उस दिन जुमे की नमाज के बाद मौलाना तौकीर रजा ने 26 सितंबर को हिंसक प्रदर्शन की प्लानिंग शुरू कर दी थी. इस प्लानिंग के तहत ही ताजिन जैसे गौतस्कर और इकबाल-इदरीश जैसे पेशेवर अपराधियों को नमाज में कई किलोमीटर दूर से बुलाया गया था. 

वीडियो और ड्रोन फुटेज में बरेली पुलिस को लगभग 30 लोग ऐसे मिले जो हथियारों से लैस थे. वीडियो में लगभग 20 लोगों के पास अवैध तमंचे और हथियार देखे गए. साजिश के तहत ही 26 सितंबर को अचानक जुमे की नमाज का वक्त बदल गया था. जो नमाज 12 बजे से 2.45 बजे तक होती, उनको एक साथ किया गया. 

यह भी पढ़ें: बरेली में बुलडोजर एक्शन: तौकीर रजा के करीबी का अवैध निर्माण ध्वस्त, कई प्रॉपर्टी सील

सम्बंधित ख़बरें

खबरदार: बरेली हिंसा में मौलाना तौकीर की दंगा ब्रिगेड का खुलासा, कई गिरफ्तार 
Caution: Bareilly Violence: Riot Brigade Exposed, 81 Arrested
बरेली हिंसा में मौलाना तौकीर रजा की साजिश बेनकाब! देखें रिपोर्ट 
Bareilly Violence: Questions on Maulana Taukeer, Political Tensions Rising
बरेली हिंसा: मौलाना तौकीर रज़ा को लेकर सवाल, गरमाई सियासत 
Bareilly Violence: Tightening grip on Tauqeer Raza, 72 arrested
बरेली हिंसा: तौकीर रजा पर एक्शन, 72 गिरफ्तार, बुलडोजर चला, माफी मांग रहे आरोपी! 
bareilly violence
बरेली में 'दंगाइयों' पर CM योगी का तगड़ा एक्शन, देखें रिपोर्ट 

नमाज का वक्त 1 बजे कर, भीड़ सड़कों पर उतारकर बड़े उपद्रव की तैयारी की गई थी. अब पुलिस पकड़े गए आरोपियों के पास से मिले मोबाइल चैट से पूरी साजिश के तार जोड़ रही है. अब तक 80 से अधिक लोग गिरफ्त में आ चुके हैं. 

इस बीच मंगलवार रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई. सीबी गंज इलाके में हुई इस मुठभेड़ में बलवे के आरोपी इदरीस और इकबाल को गिरफ्तार किया गया. पुलिस के मुताबिक, खुद को घिरा देखकर दोनों ने फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उनके पैरों में गोली लगी.

Advertisement

यह भी पढ़ें: Ground Report: तौकीर रजा के चलते 15 साल पहले भी सुलग चुका है बरेली, 1 महीने लगा था कर्फ्यू, पीड़ितों ने बताई पूरी कहानी

इसके अलावा पुलिस ने तौकीर रजा के अलावा उसके करीबी नफीस खान को भी गिरफ्तार किया है. नफीस के बेटे को भी हिरासत में लिया गया है. आरोप है कि नफीस खान ने तौकीर के पत्र को फर्जी बताकर 50 से ज्यादा वॉट्सऐप ग्रुप्स में शेयर किया और हिंसा भड़काने में अहम भूमिका निभाई. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement