बरेली में 'आई लव मोहम्मद' के पोस्टर पर क्रिकेट बॉल लगने पर विवाद, हिंदू और मुस्लिम पक्ष आमने-सामने, इलाके में फोर्स तैनात

उत्तर प्रदेश के बरेली में 'आई लव मोहम्मद' लिखे पोस्टर पर क्रिकेट बॉल लगने के चलते बवाल हो गया. दरअसल, आजम नगर इलाके में बच्चे मैच खेल रहे थे, तभी पोस्टर पर बॉल लग गई. इसपर मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने आपत्ति जताई. देखते ही देखते ही हिंदू पक्ष से कहासुनी शुरू हो गई. इस बीच किसी ने पुलिस को फोन कर दिया. सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस मौके पर पहुंच गई और समझा-बुझाकर मामले को शांत कराया. दोनों पक्षों की तरफ से शिकायत की गई है. फिलहाल, पुलिस जांच कर रही है. मौके पर फोर्स लगाई गई है ताकि कोई उपद्रव न हो.

घटना के बारे में जानकारी देते हुए बरेली के एसपी सिटी मानुष पारिक ने बताया कि बच्चों के बीच क्रिकेट खेलने के दौरान आपसी विवाद हुआ था. दोनों पक्षों की आपसी सहमति से समझौता हो चुका है. अब क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है. सुरक्षा के लिहाज से पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं.

कोतवाली थाना इंचार्ज अमित कुमार के मुताबिक, बच्चों के क्रिकेट खेलने के दौरान पोस्टर पर गेंद लगने से महिलाओं में विवाद हो गया था. स्थानीय लोगों का कहना है कि मामूली सी बात में दोनों पक्षों की महिलाएं सामने आ गईं. इसके बाद मामला बढ़ता गया और जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंच गई. दोनों पक्षों को समझाया गया. लोगों के समझाने के बाद मामलों को शांत कर दिया गया. क्षेत्र में शांति-व्यवस्था कायम है. दोनों ही पक्ष कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते हैं. आपसी सहमति से समझौता हो चुका है.

हिंदू पक्ष ने लगाया यह आरोप

घटनास्थल क्षेत्र की रहने वाली हिंदू पक्ष की महिलाओं का आरोप है कि मुस्लिम त्यौहार के मौके पर हिंदू पक्ष के लोग हमेशा से सहयोग करते रहते हैं. लेकिन जैसे ही होली-दिवाली या नवरात्रि के दिन आते हैं तो मुस्लिम पक्ष के कुछ खुराफाती लोग क्षेत्र में माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं. पोस्टर विवाद उसी का एक रूप है. माहौल खराब करने की जानबूझकर कोशिश की गई है.

मुस्लिम पक्ष का आरोप

घटनास्थल पर मौजूद मुस्लिम पक्ष के लोगों का यह आरोप है कि किसी दूसरे मोहल्ले की रहने वाली महिला ने पोस्टर जिस पर 'आई लव मोहम्मद' लिखा था, उस पर आकर चप्पल मारी थी. इसके बाद स्थानीय मुस्लिम लोगों ने विरोध किया तो महिला उनको ही अपशब्द कहने लगी. जिसके बाद इसकी सूचना स्थानीय हिंदू पक्ष के लोगों को दी गई और साथ में पुलिस को भी दी गई.

मुस्लिम पक्ष का यह भी कहना है कि इस क्षेत्र में सबसे अधिक आबादी मुस्लिम लोगों की है, फिर भी कभी भी हिंदू पक्ष के लोगों के साथ कभी भी कोई विवाद नहीं हुआ है. हमेशा आपसी भाईचारा बना के रखा जाता है और आपस में मिल जुलकर एक दूसरे के त्योहार मनाते हैं.

इलाके में लगाई गई फोर्स

क्षेत्र में किसी भी तरह की दिक्कत न हो, इसलिए कानून-व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस अधिकारियों के लिए निर्देश पर इलाके में फोर्स तैनात की गई है. उधर, जिले में आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर ने भी जुम्मे की नमाज के बाद प्रदर्शन का ऐलान किया है. जिसके बाद प्रशासन एक-एक कदम फूंक-फूंक कर रख रहा है.

