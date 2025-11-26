scorecardresearch
 

बरेली में SIR की ड्यूटी में लगे BLO की हार्ट अटैक से मौत, परिजन बोले- काम के बोझ से थे परेशान

उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के परधौली गांव में बीएलओ ड्यूटी पर तैनात शिक्षक सर्वेश गंगवार की अचानक मौत से हड़कंप मच गया. सर्वे के दौरान उन्हें सीने में दर्द और घबराहट हुई, बाद में अस्पताल ले जाने पर मृत घोषित किया गया. करीब चार महीने पहले पत्नी का निधन हुआ था. अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है. डीएम ने सर्वेश के काम की सराहना की और परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया.

सर्वे के दौरान BLO का अचानक स्वास्थ्य बिगड़ गया. (Photo: ITG)
उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के सीबीगंज क्षेत्र के परधौली गांव में बीएलओ ड्यूटी पर तैनात शिक्षक सर्वेश गंगवार की अचानक मौत से हड़कंप मच गया. जानकारी के अनुसार, सर्वेश गंगवार प्राथमिक विद्यालय परधौली में कार्यरत थे और उन्हें एसआईआर सर्वे के दौरान बीएलओ की जिम्मेदारी दी गई थी. सर्वे के दौरान उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और वह जमीन पर गिर पड़े. मौके पर मौजूद सुपरवाइजर उन्हें अस्पताल ले जाने के बजाय वहां से फरार हो गया, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी फैल गई. परिवार का कहना है कि वे काम के बोझ से परेशान थे.

सर्वे के दौरान हुआ अचानक स्वास्थ्य बिगड़ना
मिनी बायपास रोड स्थित कृष्णा काउंटी में रहने वाले 47 वर्षीय सर्वेश कुमार को सर्वे के दौरान तेज घबराहट और सीने में दर्द की शिकायत हुई. ग्रामीणों की मदद से उन्हें प्रताप अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. डॉक्टरों का कहना है कि प्राथमिक कारण हृदय गति रुकना (Cardiac Arrest) था.

परिवार पर दूसरा बड़ा सदमा
सर्वेश की मौत के बाद परिवार में गहरा शोक छा गया है. करीब चार महीने पहले ही उनकी पत्नी का कैंसर से निधन हो चुका था. उनके भाई योगेश गंगवार ने बताया कि घर में अब परिवार में केवल एक भाई मानसिक रूप से कमजोर है और माता-पिता नहीं हैं. उन्होंने कहा कि ऑफिस का वर्कलोड बहुत ज्यादा था, जिससे उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ा.

अधिकारियों ने की जांच शुरू
घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम सदर, एडीएम सिटी, सीएमओ विश्राम सिंह और इज्जतनगर इंस्पेक्टर बिजेंद्र सिंह अस्पताल पहुंचे. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है. ग्रामीणों ने सुपरवाइजर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

डीएम ने जताया शोक और भरोसा
जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने बताया कि सर्वेश अपने काम में बहुत ही कुशल और मेहनती थे. उन्होंने जिले में अपने कार्य के 47% लक्ष्य को पूरा किया था और बेहतर लिस्ट में शामिल थे. डीएम ने परिवार के साथ हर संभव मदद का भरोसा दिलाया.

