बाराबंकी में कचौड़ी की सब्जी में मिली मरी हुई छिपकली, लोगों ने किया बवाल

बाराबंकी के पुलिस लाइन चौराहे पर स्थित एक मशहूर कचौड़ी भंडार में शनिवार शाम सब्जी की थाली से मरी हुई छिपकली मिलने पर लोगों ने हंगामा कर दिया. एक ग्राहक ने खाना शुरू करते ही मरी हुई छिपकली देखी जिसके बाद वो बवाल करने लगा. मौके पर पहुंची पुलिस और फूड विभाग की टीम नमूने लेकर जांच शुरू कर दी है, घटना के बाद दुकान पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई.

खाने में मरी छिपकली मिलने के बाद भड़क गए ग्राहक (Photo: Screengrab)
यूपी के बाराबंकी शहर में पुलिस लाइन चौराहे पर स्थित एक मशहूर कचौड़ी भंडार में शनिवार शाम बड़ा हंगामा हो गया, जब एक ग्राहक को परोसी गई सब्जी की थाली में मरी हुई छिपकली मिली. मामले ने देखते ही देखते तूल पकड़ लिया और दुकान पर भीड़ जमा हो गई.

खाने में इस तरह की गंभीर लापरवाही सामने आने के बाद न सिर्फ स्थानीय लोग हैरान रह गए, बल्कि दुकान की स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो गए. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बैंक के पास स्थित इस कचौड़ी भंडार में रोजाना बड़ी संख्या में लोग नाश्ता करने आते हैं. 

मरी हुई छिपकली मिलने पर बवाल

शनिवार शाम एक ग्राहक ने जैसे ही खाना शुरू किया, उसे सब्जी में कोई अजीब चीज दिखाई दी. ध्यान से देखने पर वह एक मरी हुई छिपकली निकली. ग्राहक ने तुरंत खाने की प्लेट उठाकर दुकानदार को दिखाया और जोरदार विरोध शुरू कर दिया. थोड़ी ही देर में आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए और घटना को लेकर नाराजगी जताने लगे.

सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई. इसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम भी पहुंची. अधिकारियों ने सब्जी का सैंपल लिया और पूरी रसोई, भंडारण क्षेत्र और खाद्य सामग्री का निरीक्षण किया. शुरुआती जांच में साफ-सफाई की लापरवाही नजर आई.

दुकानदार ने दी सफाई

दुकानदार ने अपनी सफाई में कहा कि वो साफ-सफाई का हमेशा ख्याल रखता है और ऐसी घटना पहली बार हुआ है. उन्होंने दावा किया कि दुकान पर रोज सैकड़ों लोग भोजन करते हैं. हालांकि मौके पर मौजूद ग्राहकों ने कहा कि इतने मशहूर नाश्ते के ठेले पर ऐसी घटना होना गंभीर लापरवाही का संकेत है. सोशल मीडिया पर भी छिपकली वाली सब्जी की तस्वीरें वायरल हो गई.

 

