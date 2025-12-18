जिस प्रेमी से मिलने रात 1 बजे पहुंची शादीशुदा इंजीनियर महिला, उसी ने कुल्हाड़ी से काट डाला! चार बहनों समेत 'कातिल' गिरफ्तार

यूपी के बाराबंकी जिले में इंस्टाग्राम के जरिए शुरू हुए प्रेम प्रसंग का खौफनाक अंत सामने आया है. मंगलवार को गोरखपुर से आई महिला की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. इस सनसनीखेज हत्याकांड में प्रेमी संदीप यादव और उसकी चार बहनों को गिरफ्तार किया गया है.

ऐसे रची गई थी झूठी कहानी

पुलिस के अनुसार, आरोपी संदीप यादव ने पहले खुद पुलिस को सूचना दी थी और हत्या का झूठा आरोप अपने माता-पिता और बहनों पर लगाया था. बाद में गहन तफ्तीश में सच्चाई सामने आई, जिसमें प्रेमी और उसकी बहनों ने हत्या की बात कबूल कर ली.

आरोपी संदीप ने पुलिस को बताया था कि रात करीब 1 बजे उसकी प्रेमिका ममता यादव उसके गांव शहाबपुर आई थी. उसने दावा किया कि ममता की हमारे माता-पिता, बहनों से बहस हुई, जिसके बाद उन्होंने कुल्हाड़ी से उसकी हत्या कर दी. इसी कहानी के आधार पर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की गई.

जांच में हुआ बड़ा खुलासा

पुलिस जांच में सामने आया कि मसौली थाना क्षेत्र के ग्राम शहाबपुर निवासी संदीप यादव रिलायंस कंपनी में बायो-सीएनजी इंजीनियर है और मध्य प्रदेश के जबलपुर में तैनात है. करीब डेढ़ साल पहले उसकी पहचान इंस्टाग्राम के माध्यम से गोरखपुर की रहने वाली 30 वर्षीय ममता यादव से हुई थी, जो बाद में इंस्टाग्राम पर प्रेम प्रसंग में बदल गई.

संदीप की शादी पहले ही हो चुकी थी. इसी प्रेम संबंध के चलते ससुराल पक्ष ने उसका गौना टाल दिया था. तिलक में कार और अन्य दहेज मिलने के बावजूद जब गौना रद्द हुआ, तो संदीप ने प्रेमिका से पीछा छुड़ाने का फैसला कर लिया. लेकिन ममता लगातार उसका पीछे पड़ी रही और अपने पति को छोड़कर संदीप के प्यार में पागल रही.

घर पहुंचने पर कर दी हत्या

जब ममता संदीप के घर पहुंची, तो संदीप ने अपनी चार बहनों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी. फिर पूरे मामले को माता-पिता और बहनों पर थोपने की साजिश रची और पुलिस बुलाकर इन लोगों को घर से भगा दिया.

पुलिस का बयान

मसौली थाने के इंस्पेक्टर अमित सिंह ने बताया कि पूछताछ में आरोपियों ने हत्या की बात स्वीकार कर ली. वहीं, एडिशनल एसपी विकास त्रिपाठी ने बताया कि मृतका के परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था. पुलिस ने प्रेमी समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान करते हुए जेल भेज दिया है.

