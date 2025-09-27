scorecardresearch
 

बाराबंकी में ‘I LOVE MOHAMMAD’ पोस्टर फाड़े जाने के बाद भारी बवाल, PAC तैनात

बाराबंकी के फैजुल्लागंज मोहल्ले में 'I LOVE MOHAMMAD' पोस्टर फाड़े जाने के बाद तनाव फैल गया. घटना से आक्रोशित लोगों की भीड़ जमा हो गई, लेकिन पुलिस की त्वरित कार्रवाई से हालात काबू में आ गए. CCTV फुटेज में आरोपी धनीराम का चेहरा कैद हुआ है. पुलिस ने 9 लोगों को हिरासत में लिया है और भारी फोर्स की तैनाती कर शांति बनाए रखी गई है.

पोस्टर फाड़े जाने के बाद सड़कों पर उतरे लोग (Photo: Screengrab)
उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के फैजुल्लागंज मोहल्ले में गुरुवार रात धार्मिक पोस्टर फाड़े जाने की घटना से तनाव फैल गया. मोहल्ले में लगे 'I LOVE MOHAMMAD' पोस्टर को धनीराम उर्फ धन्नी नामक युवक ने शराब के नशे में फाड़ दिया. घटना की जानकारी मिलते ही मुस्लिम समुदाय के लोग आक्रोशित हो गए और सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर जमा हो गए.

मौके पर पहुंची एसपी

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन हरकत में आया. मौके पर भारी पुलिस बल और पीएसी की तैनाती की गई. एसपी अर्पित विजयवर्गीय खुद घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने बताया कि DVR कब्जे में लेकर CCTV फुटेज की जांच की जा रही है. 

शराबी शख्स ने फाड़ा था पोस्टर

फुटेज के आधार पर 9 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है. पास की मस्जिद में लगे कैमरे में पूरा घटनाक्रम कैद हो गया है. CCTV फुटेज में साफ दिख रहा है कि धन्नी डंडे से बैनर गिरा रहा है और मौके पर भीड़ इकट्ठा हो रही है. पुलिस ने इस वीडियो को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस ने किया फ्लैग मार्च

तनावपूर्ण हालात को देखते हुए पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च भी किया. प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है. पुलिस का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा.

जहांगीराबाद थाने के इंस्पेक्टर ने बताया कि भीड़ को तुरंत नियंत्रित कर हटा दिया गया है और फिलहाल स्थिति पूरी तरह सामान्य है. पुलिस ने इलाके में गश्त बढ़ा दी है ताकि माहौल शांत रहे. प्रशासन की त्वरित कार्रवाई से स्थिति बिगड़ने से बच गई.

 

