SIR अभियान में बाजी मारें 14 BLO, समय से पहले काम पूरा करने पर DM ने माला पहनाकर किया सम्मान

उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में चल रहे मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान (SIR) में बेहतरीन काम करने वाले 14 बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) को सम्मानित किया गया. ये सभी BLO अपने काम को तय समय से पहले 100% पूरा कर चुके थे. इसी उपलब्धि पर जिला अधिकारी ने उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर और फूल माला पहनाकर सम्मानित किया. इस दौरान BLO ने कहा कि यह बेहद जरूरी और जिम्मेदारी वाला काम था, इसलिए उन्होंने घर-परिवार के कामों से पहले इसे प्राथमिकता दी.

सम्मान समारोह में BLO ने बताया कि सबसे बड़ी बात यह है कि उनके काम का सीधा मूल्यांकन चुनाव आयोग ने किया है, जिससे उनका मनोबल और बढ़ा है. वहीं, डीएम ने अन्य BLO को भी निर्देश दिए कि वे निर्धारित समय के भीतर अपना काम पूरा करें, क्योंकि यह अभियान बेहद महत्वपूर्ण है और किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चल रहा है SIR अभियान

जानकारी के मुताबिक, जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा SIR अभियान 4 नवंबर से शुरू किया गया है, जो 4 दिसंबर तक चलेगा. इसी क्रम में 14 BLO ने अपना काम समय सीमा से पहले पूरा कर एक मिसाल पेश की है. DM ने बताया कि जिले में अब तक SIR का लगभग 57% काम पूरा हो चुका है और यह तेजी से आगे बढ़ रहा है.

DM ने अन्य BLO को भी जल्दी काम पूरा करने की सलाह दी

DM जे. रिभा ने बताया कि समय से काम पूरा करने वाले BLO को सम्मानित करना उनका मनोबल बढ़ाने का तरीका है. उन्होंने कहा कि जो भी BLO समय से गुणवत्तापूर्ण काम करेगा, उसे सम्मान मिलेगा. साथ ही अन्य अधिकारियों से अपील की कि वे जल्द से जल्द अभियान का काम पूरा करके जिले को लक्ष्य तक पहुंचाने में योगदान दें.

