'मारेंगे तो घूम जाओगे...' UP रोडवेज के ARM ने ड्राइवर-कंडक्टर को बुरी तरह धमकाया, वीडियो वायरल

UP Roadways ARM Viral Video: एआरएम के धमकाने का यह वीडियो लोग सोशल मीडिया में वायरल कर अफसरों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं. आरोप लगा रहे कि एआरएम धमकाकर ड्राइवर और कंडक्टर से अवैध कार्य भी कराते हैं.

ड्राइवर-कंडक्टर को धमकाते ARM. (Photo:Screengrab)
उत्तर प्रदेश के बांदा रोडवेज बस स्टेशन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें रोडवेज के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक यानी ARM मुकेश बाबू गुप्ता एक बस के कंडक्टर और ड्राइवर को हाथ उठाकर मारने की धमकी देते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में एआरएम को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि मारेंगे तो घूम जाओगे....

वायरल वीडियो बांदा रोडवेज बस स्टेशन का बताया जा रहा है. जिसमें दिखाई दे रहा कि एआरएम हाथ उठाकर कंडक्टर और ड्राइवर को मारने की धमकी दे रहे हैं. वीडियो में सुना जा सकता है कि एआरएम मुकेश बाबू गुप्ता कह रहे हैं- 'मारेंगे तो घूम जाओगे.' 

वीडियो वायरल होते ही रोडवेज यूनियन ने नाराजगी जाहिर की है. कहा कि बांदा रोडवेज कैम्पस में बगैर पैसे के कोई काम नहीं होता, विरोध करते हैं तो धमकाते हैं. नौकरी खत्म करने की धमकी देते हैं. फिलहाल यह वीडियो जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है. देखें Video:- 

बांदा के ARM मुकेश गुप्ता ने बताया, ''यह वीडियो रविवार का है. सुबह लखनऊ के लिए एक बस जाती है. फतेहपुर डिपो की गाड़ी थी, जिसे कहा गया कि तुम एक बस के बाद जाना, क्योंकि बस खाली थी, जिस पर कंडक्टर और ड्राइवर भड़क गए. अभद्रता करने लगे, जिस पर उन्हें डांटा गया है. सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य करने के लिए मैं खुद फील्ड पर रहता हूं. गलत काम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नही किया जाएगा, अवैध वसूली और काम करने की बात गलत है.''

