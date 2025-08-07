scorecardresearch
 

UP: खनन माफियाओं की अब खैर नहीं! बांदा में अवैध खनन करने वाले बाप-बेटे की 37 लाख की संपत्ति कुर्क, दो ट्रक जब्त

बांदा में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत बाप-बेटे की ₹37 लाख की अवैध संपत्ति कुर्क की है. साथ ही पुलिस ने दो ट्रक भी जब्त किए हैं. पुलिस पहले ही इसी केस में ₹86 लाख की संपत्ति कुर्क कर चुकी है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच और कड़ी कार्रवाई जारी है.

दो ट्रक भी जब्त .(Photo: Siddhartha Gupta/ITG)
दो ट्रक भी जब्त .(Photo: Siddhartha Gupta/ITG)

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है. इसी कड़ी में बांदा पुलिस ने खनन माफियाओं पर बड़ा एक्शन लेते हुए एक बाप-बेटे की करीब ₹37 लाख की अवैध संपत्ति कुर्क कर दी. पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए दो बड़े ट्रक भी जब्त किए हैं.

डीएसपी राजीव प्रताप ने बताया कि दोनों आरोपी फतेहपुर जिले के रहने वाले हैं और एक संगठित गैंग के जरिए बांदा में अवैध खनन और परिवहन कर सरकार को करोड़ों रुपये का नुकसान पहुंचा रहे थे. पुलिस ने पहले से दर्ज मुकदमे में धारा 2/3 गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम के तहत विवेचना की और गैंग चार्ट तैयार किया.

यह भी पढ़ें: पत्नी के चरित्र पर शक और... बांदा में पति ने सब्जी काटने वाले चाकू से गला रेतकर कर दी हत्या

जांच के आधार पर डीएम कोर्ट से अनुमति लेकर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कुर्की की कार्रवाई की गई. कुर्क की गई संपत्ति अवैध खनन से प्राप्त आय से अर्जित की गई थी. इससे पहले, जून माह में पुलिस ने इसी गिरोह के तीन अन्य आरोपियों की करीब ₹86 लाख की अवैध संपत्ति को जब्त किया था.

बांदा

पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थानाध्यक्षों को खनन माफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं. प्रशासन का कहना है कि ऐसे अपराधियों पर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और किसी भी सूरत में अवैध खनन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. फिलहाल, पुलिस इस नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों की भी तलाश कर रही है. जांच पूरी होने के बाद आगे और कुर्की की कार्रवाई हो सकती है. जिले में माफियाओं के खिलाफ यह कार्रवाई एक कड़ा संदेश मानी जा रही है.

---- समाप्त ----
