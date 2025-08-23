scorecardresearch
 

Feedback

UP: बांदा में अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़... एक गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है. साथ ही असलहा बनाने वाले आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है. आरोपी हथियार बनाने के बाद कई जिलों में सप्लाई करता था.

Advertisement
X
पुलिस गिरफ्त में अवैध हथियार बनाने वाला आरोपी. (Photo: Siddharth Gupta/ITG)
पुलिस गिरफ्त में अवैध हथियार बनाने वाला आरोपी. (Photo: Siddharth Gupta/ITG)

यूपी के बांदा में पुलिस ने एक अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है. आरोपी बुंदेलखंड के कई जिलों में अवैध तरीके से कट्टों के व्यापार का जाल फैलाये था. फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. बताया जाता है कि आरोपी का पिता भी अवैध तरीके से असलहा फैक्ट्री चलाता था. 

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से करीब दर्जन भर बने, अधबने तमंचे, तमंचे बनाने का सामान, कारतूस बरामद किया है. फिलहाल पुलिस ने आरोपी को जेल भेजकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. जानकारी के मुताबिक बबेरू कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि निभौर गांव के जंगलों में झाड़ियों के बीच एक व्यक्ति अवैध रूप से असलहों का निर्माण कर रहा है. 

यह भी पढ़ें: वाराणसी में अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़, हथियारों के साथ तस्कर गिरफ्तार, आरोपी के खिलाफ पहले भी दर्ज हैं कई केस

सम्बंधित ख़बरें

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.
बांदा में अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़... तमंचों की डिलीवरी से पहले दो तस्कर गिरफ्तार 
पुलिस एनकाउंटर में घायल आरोपी
फतेहपुर ट्रिपल मर्डर: दो आरोपियों का एनकाउंटर, पैर में लगी गोली, स्कॉर्पियो-असलहा बरामद 
पुलिस एनकाउंटर में घायल आरोपी
फतेहपुर ट्रिपल मर्डर: दो आरोपियों का एनकाउंटर, पैर में लगी गोली, स्कॉर्पियो-असलहा बरामद 
उत्तर प्रदेश के जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह. (File Photo: ITG)
मंत्री पुत्र को प्रोटोकॉल दिलाने वाले निजी सचिव पर एक्शन, CM योगी की नाराजगी के बाद पद से हटाया गया 
Demand for protocol for the ministers son, letter goes viral.
यूपी में मंत्री तो मंत्री... बेटे को भी चाहिए VIP प्रोटोकॉल, जानें मामला 

पुलिस ने घेराबंदी करके दबिश डाला, जिसके बाद मौके से आरोपी रामभजन निषाद को गिरफ्तार कर लिया गया. मौके से दर्जन भर नाल, बने, अधबने तमंचे, उपकरण, ज़िंदा कारतूस बरामद किया गया है. पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया आरोपी पहले भी अवैध असलहा फैक्ट्री में जेल जा चुका है. आरोपी का पिता भी यही अवैध कार्य करता था. 

Advertisement

आरोपी रामभजन बुंदेलखंड के बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा सहित कई जिलों में अवैध रूप से तमंचा सप्लाई करता था. पुलिस पूछताछ में उसने बताया कि वह 5 से 6 हजार रुपये में तमंचा बेचता था. डीएसपी बांदा सौरभ सिंह ने बताया कि आरोपी की क्राइम कुंडली भी खंगाली जा रही है.

पुलिस को सूचना मिली थी कि थाना बबेरू क्षेत्र के निभौर गांव में जंगल मे एक व्यक्ति अवैध रूप से असलहे बना रहा है. जिसके बाद तत्काल दो टीमों का गठन किया गया. घेराबंदी करके दबिश दी गयी. जहां से आरोपी रामभजन निषाद को गिरफ्तार कर लिया गया. साथ ही आरोपी के कब्जे से बड़ी संख्या में बने, अधबने तमंचे, कारतूस, उपकरण आदि भी बरामद किया गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement