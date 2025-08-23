UP: बांदा में अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़... एक गिरफ्तार

यूपी के बांदा में पुलिस ने एक अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है. आरोपी बुंदेलखंड के कई जिलों में अवैध तरीके से कट्टों के व्यापार का जाल फैलाये था. फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. बताया जाता है कि आरोपी का पिता भी अवैध तरीके से असलहा फैक्ट्री चलाता था.

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से करीब दर्जन भर बने, अधबने तमंचे, तमंचे बनाने का सामान, कारतूस बरामद किया है. फिलहाल पुलिस ने आरोपी को जेल भेजकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. जानकारी के मुताबिक बबेरू कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि निभौर गांव के जंगलों में झाड़ियों के बीच एक व्यक्ति अवैध रूप से असलहों का निर्माण कर रहा है.

पुलिस ने घेराबंदी करके दबिश डाला, जिसके बाद मौके से आरोपी रामभजन निषाद को गिरफ्तार कर लिया गया. मौके से दर्जन भर नाल, बने, अधबने तमंचे, उपकरण, ज़िंदा कारतूस बरामद किया गया है. पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया आरोपी पहले भी अवैध असलहा फैक्ट्री में जेल जा चुका है. आरोपी का पिता भी यही अवैध कार्य करता था.

आरोपी रामभजन बुंदेलखंड के बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा सहित कई जिलों में अवैध रूप से तमंचा सप्लाई करता था. पुलिस पूछताछ में उसने बताया कि वह 5 से 6 हजार रुपये में तमंचा बेचता था. डीएसपी बांदा सौरभ सिंह ने बताया कि आरोपी की क्राइम कुंडली भी खंगाली जा रही है.

पुलिस को सूचना मिली थी कि थाना बबेरू क्षेत्र के निभौर गांव में जंगल मे एक व्यक्ति अवैध रूप से असलहे बना रहा है. जिसके बाद तत्काल दो टीमों का गठन किया गया. घेराबंदी करके दबिश दी गयी. जहां से आरोपी रामभजन निषाद को गिरफ्तार कर लिया गया. साथ ही आरोपी के कब्जे से बड़ी संख्या में बने, अधबने तमंचे, कारतूस, उपकरण आदि भी बरामद किया गया है.

