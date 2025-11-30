scorecardresearch
 
'तेरे दांत अच्छे नहीं हैं, यहां से भाग जाओ, नहीं तो...', पत्नी को दहेज के लिए तड़पाता रहा मैनेजर पति, 4 पर FIR दर्ज

बांदा में एक महिला ने अपने पति पर दहेज में स्कार्पियो की मांग, मारपीट और मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं. पत्नी का कहना है कि पति दो दिन तक खाना नहीं देता था और कहता था तेरे दांत अच्छे नहीं, यहां से भाग जा. तनाव के कारण उसके पिता की मौत भी हो गई. पुलिस ने पति समेत चार लोगों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पति समेत चार पर केस दर्ज.(Photo: Representational)
उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पति-पत्नी के विवाद की गंभीर शिकायत अब थाने तक पहुंच चुकी है. युवती ने अपने ही पति पर दहेज में स्कॉर्पियो की डिमांड करने, मारपीट करने और मानसिक उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं. मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस को केस दर्ज करना पड़ा.

दरअसल, युवती का आरोप है कि उसका पति एक कंपनी में मैनेजर है और शादी के कुछ समय बाद ही उस पर स्कॉर्पियो लाने का दबाव बनाने लगा. आरोप है कि न देने पर पति उसे ताना मारता था कि 'तेरे दांत अच्छे नहीं हैं, यहां से भाग जा, नहीं तो जान से मार दूंगा'. युवती का कहना है कि पति ने दो दिन तक उसे खाना तक नहीं दिया.

शादी के कुछ दिन बाद बढ़ी दहेज की मांग

शिकायत के अनुसार युवती की शादी जुलाई 2024 में हुई थी. लड़की पक्ष ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार दहेज दिया था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद पति का व्यवहार बदल गया. युवती का कहना है कि ससुराल पक्ष की ओर से साफ कहा गया कि 'स्कार्पियो लाओ, नहीं तो लड़की को ले जाओ'.

पीड़िता ने बताया कि पति और ससुराल वालों द्वारा लगातार मानसिक प्रताड़ना के कारण उसके पिता सदमे में आ गए. सितंबर 2025 में उनकी मानसिक बीमारी बढ़ने से मौत हो गई. पिता की मौत के बाद भी हालात नहीं बदले और जब वह ससुराल पहुंची तो उसे घर में घुसने तक नहीं दिया गया.

पति सहित चार लोगों पर केस दर्ज, जांच शुरू

परेशान होकर युवती ने महिला थाना पहुंचकर पूरी घटना पुलिस को बताई. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पति सहित चार लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है.

महिला थाना प्रभारी मोनी निषाद ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस का कहना है कि आरोप गंभीर हैं और जल्द ही साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----
