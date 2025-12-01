scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'तेरे दांत अच्छे नहीं हैं, भाग जा वरना...',शादी के 5वें दिन से स्कॉर्पियो के लिए दुल्हन को टॉर्चर, थाने पहुंचा मामला

बांदा में पति-पत्नी के घरेलू विवाद ने पुलिस केस का रूप ले लिया है. एक नवविवाहिता ने अपने मैनेजर पति पर दहेज में स्कॉर्पियो की मांग, मारपीट, दो दिनों तक भूखा रखने और मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं. युवती का कहना है कि तनाव के कारण उसके पिता की मौत तक हो गई. शिकायत पर पुलिस ने पति सहित चार लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न सहित गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
'तेरे दांत अच्छे नहीं हैं, भाग जा...',नई दुल्हन को टॉर्चर (Photo: Representational Image)
'तेरे दांत अच्छे नहीं हैं, भाग जा...',नई दुल्हन को टॉर्चर (Photo: Representational Image)

उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में पति-पत्नी के घरेलू विवाद ने गंभीर रूप धारण कर लिया है. मामला इतना बढ़ गया कि नवविवाहिता ने खुद थाने पहुंचकर पति और ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न, धमकी और शारीरिक प्रताड़ना के आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई. महिला की शिकायत पर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है.

कोतवाली नगर क्षेत्र में रहने वाली पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी जुलाई 2024 में हुई थी. पिता ने अपनी क्षमता के अनुसार दान-दहेज दिया था, लेकिन शादी के महज पांच दिन बाद ही एक कंपनी में मैनेजर पति ने स्कॉर्पियो की मांग शुरू कर दी. आरोप है कि दहेज में कार न मिलने पर पति और ससुराल पक्ष उसे मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगे.

महिला के अनुसार, पति अक्सर कहता था—“तुम्हारे दांत अच्छे नहीं हैं, यहां से भाग जाओ, वरना जान से मार दूंगा.” इतना ही नहीं, ससुरालवालों ने भी साफ कह दिया कि स्कॉर्पियो लाओ या लड़की को वापस ले जाओ. पीड़िता का कहना है कि उसे दो दिनों तक खाना तक नहीं दिया गया और लगातार अपमानित किया जाता रहा.

सम्बंधित ख़बरें

दूल्हे ने तिलक के 3.50 लाख लौटाए.(Photo: Screengrab)
दूल्हे ने तिलक में मिली 3.50 लाख की रकम लौटाई, दहेज प्रथा के खिलाफ दी बड़ी सीख 
Nikki Bhati dowry death (Rep Photo)
छह महीने की दुल्हन की दर्दनाक मौत, परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया दहेज हत्या का आरोप  
पति समेत चार पर केस दर्ज.(Photo: Representational)
'तेरे दांत अच्छे नहीं हैं, यहां से भाग जाओ, नहीं तो...', पत्नी को दहेज के लिए तड़पाता रहा पति 
परिवार में मचा कोहराम.(Photo: Siddhartha Gupta/ITG)
ट्रैक्टर ने अलाव ताप रहे एक ही परिवार के 3 लोगों को रौंदा, दो महिलाओं की मौत 
बांदा में 14 BLO हुए सम्मानित.(Photo: Siddhartha Gupta/ITG)
SIR अभियान में बाजी मारें 14 BLO, समय से पहले काम पूरा करने पर DM ने किया सम्मान 

इस तनाव का असर सिर्फ उस पर ही नहीं पड़ा, बल्कि पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया. युवती के अनुसार, सतत तनाव और अपमान की खबरें सुनकर उसके पिता मानसिक रूप से बीमार हो गए और सितंबर 2025 में उनकी मौत हो गई. पिता की मौत के बाद जब युवती अपने ससुराल वापस गई तो उसे अंदर तक नहीं जाने दिया गया. इससे परेशान होकर उसने पुलिस की शरण ली.

Advertisement

पीड़िता की तहरीर पर महिला थाना पुलिस ने पति सहित चार लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, धमकी और अन्य गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. महिला थाना की प्रभारी मोनी निषाद ने बताया कि शिकायत मिलते ही केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस अब पूरे मामले की छानबीन कर रही है और पीड़िता को सुरक्षा प्रदान की गई है.यह मामला दहेज प्रथा और विवाह के बाद होने वाली प्रताड़ना की गंभीरता को एक बार फिर उजागर करता है. पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement