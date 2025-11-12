डिस्टर्ब हो रहा हूं, बात मत करो... कहा तो लाइब्रेरी में स्टूडेंट पर टूट पड़े गुंडे, बेरहमी से मारा, VIDEO

उत्तर प्रदेश के बांदा में लाइब्रेरी में पढ़ाई के दौरान दो युवकों को बात करने से मना करना एक छात्र को भारी पड़ गया.दबंग युवकों ने बाहर से गुंडे बुलाकर छात्र के साथ इस कदर बेरहमी से मारपीट की, कि आसपास के पढ़ने वाले बच्चे सकते में आ गए. आधे दर्जन दबंग युवकों ने घुसकर, थप्पड़, मार मारकर छात्र का चश्मा तोड़ दिया. उसे जमकर गंदी गालियां दी.

पीड़ित छात्र बुरी तरह घायल हो गया है. दबंग युवकों ने छात्र को धमकी दी कि यदि पुलिस से शिकायत की तो जान से मार देंगे. जिसके बाद उसने स्थानीय चौकी में पुलिस से शिकायत की. छात्र का कहना है चौकी में इंचार्ज जबरन समझौते का दबाव बना रहे हैं, न करने पर कैरियर बर्बाद करने की धमकी देते हैं. पीड़ित छात्र ने कार्रवाई न होने से अब मामले में एसपी से कार्रवाई की मांग की है. एसपी ने छात्र को कार्रवाई का भरोसा दिया है.

मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है. जहां गिरवां क्षेत्र के रहने वाला शत्रुघ्न मुख्यालय मे रहकर पढ़ाई करता है. पीड़ित छात्र के मुताबिक वह बीते 6 नवम्बर को शहर की एक लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहा था, उसी दौरान दो युवक आये और पीछे बैठकर बातें करने लगे, छात्र ने मना किया और पढ़ने लगा. बस यही बात उन युवकों को बुरी लग गयी, उन्होंने कुछ दबंग लड़के बुलाये और छात्र की बेरहमी से लाइबेरी के अंदर ही पिटाई कर दी. आधे दर्जन युवकों ने उसे बाहर घसीटते हुए और जमकर मारा. उसका चश्मा तक तोड़ डाला और धमकी दी कि यदि पुलिस से शिकायत की तो जान से मार देंगे.

पीड़ित छात्र ने चौकी अलीगंज में शिकायत की. उसने आरोप लगाया कि मौजूद दरोगा ने कार्रवाई करने की बजाय समझौता करने का दबाव बनाया और न मानने पर कैरियर खराब करने की धमकी दी. पीड़ित छात्र ने अब कार्रवाई न होने से एसपी से मामले की शिकायत की है और आरोपी दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

एसपी पलाश बंसल के मीडिया सेल ने जानकारी देते हुए बताया कि लाइब्रेरी में पढ़ने वाले छात्रों में मामूली बात को लेकर वाद-विवाद हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों द्वारा लिखित समझौता दिया गया था. एसपी ने प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर को प्राप्त शिकायत की जांच कर आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित दिया है.



