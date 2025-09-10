UP: बलरामपुर में मां के साथ छत पर सो रहे थे भाई बहन, जहरीले सांप के काटने से दोनों की मौत

उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जनपद के ललिया थाना क्षेत्र के कोड़री गांव में बीती रात दिल दहला देने वाली घटना हुई. यहां जहरीले करैत सांप के डंसने से एक ही परिवार के दो मासूम बच्चों की मौत हो गई. मृतकों में 8 वर्षीय शुभम और 12 वर्षीय शिवानी शामिल हैं. दोनों बच्चे अपनी मां के साथ चार माह से ननिहाल में रह रहा था. परिजन रात में छत पर सो रहे थे, तभी जहरीला सांप शिवानी के गले में लिपट गया और उसने शुभम व शिवानी दोनों को डंस लिया. आनन-फानन में बच्चों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शन दिए जाने के बावजूद दोनों ने दम तोड़ दिया.

बच्चों की मौत से पूरे गांव में मातम छा गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. सूचना पाकर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और परिवार को ढांढ़स बंधाया. शासन की ओर से पीड़ित परिवार को आपदा राहत कोष से चार-चार लाख रुपये की आर्थिक मदद देने की घोषणा की गई है.

बता दें कि कुछ माह पहले यूपी के ही आगर से ऐसी ही खबर आई थी. यहां के गांव मठ भवनई में छत पर सोते समय एक महिला और उसके दो बच्चों को सांप ने काट लिया. सांप के काटने से दोनों बच्चों की मौत हो गई. जबकि महिला का उपचार चल रहा है. बच्चों को सांप द्वारा काटे जाने की भनक नहीं लगने और समय पर उपचार नहीं मिलने के चलते उन्हें बचाया नहीं जा सका. दरअसल, परिवार ने महिला को अस्पताल ले जाते हुए सोचा कि बच्चे सो रहे हैं तो सोने दो लेकिन असल में उन्हें भी सांप ने काटा था इसलिए उनकी भी मौत हो चुकी थी.

