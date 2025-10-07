scorecardresearch
 

'Doctor साहब कब आएंगे...' मरीज ने पूछा...डॉक्टर ने आते ही कोने में ले जाकर कूटा, VIDEO

बलिया के सूरज ईएनटी हॉस्पिटल में डॉक्टर और उसके बाउंसरों ने मरीज को पीट दिया. मरीज ने देर से आए डॉक्टर के आने का समय पूछा था, जिस पर उसे बेसमेंट में ले जाकर मारपीट की गई. घटना का वीडियो वायरल हुआ. पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर डॉक्टर और कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है.

डॉक्टर ने अस्पताल में मरीज को पीटा (Photo: ITG)
उत्तर प्रदेश के बलिया में डॉक्टर और उसके बाउंसरो की गुंडागर्दी की लाइव तस्वीर सामने आई है. यहां के सूरज ई एन टी हॉस्पिटल में इलाज कराने आये मरीजों को घंटो इंतजार के बाद डॉक्टर के आने का समय पूछना भारी पड़ गया. नतीजा ये हुआ कि देरी से पहुंचे डॉक्टर और उसके बाउंसरों ने एक मरीज को जमकर पीटा. इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पीड़ित मरीज की पत्नी चीख चीखकर मदद मांगती रही लेकिन वे उसे पीटते रहे .

घटना के बाद पुलिस ने डॉक्टर और उसके कर्मचारियो के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. इसकी FIR की कॉपी मौजूद है. डॉक्टर और उसके बाउंसरों की गुंडागर्दी की यह लाइव तस्वीर सहर कोतवाली क्षेत्र के माल्देपुर स्थित सूरज ई इन टी हॉस्पिटल की है. जहां का नजारा किसी फिल्म से कम नहीं था. पीड़ित मरीजों की मानें तो वे कई घंटों से 400 रुपये फीस देकर डॉक्टर का इंतजार कर रहे थे.

काफी देर बाद जब मरीज ने रिसेप्शन पर डॉक्टर के आने का समय पूछा तो कहा गया चुपचाप बैठो. मगर डॉक्टर साहब जब आये तो उन्हें चैम्बर में बुलाया और मरीज को बेसमेंट में ले जाकर डॉक्टर और उनके बाउंसर ने जमकर पीटा. पीड़ित की पत्नी चिल्लाती रही तब अन्य मरीजों ने उन्हें बचाया. फिलहाल पुलिस ने पीड़ित मरीज के तहरीर पर डॉक्टर और उनके कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

