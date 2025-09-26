scorecardresearch
 

UP: मौसी के घर पंखे से लटकी मिली छात्रा की लाश, गांव में पसरा मातम

बलिया में 17 साल की नाबालिग छात्रा ने गुरुवार शाम घर में पंखे से लटककर खुदकुशी कर ली. मृतक लड़की के माता-पिता दिल्ली में काम करते हैं और वो अपनी मौसी के साथ रहती थी. फिलहाल आत्महत्या की वजह साफ नहीं है और पुलिस जांच कर रही है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. इस घटना से परिवार और गांव में शोक की लहर है.

नाबालिग छात्रा ने दी जान (Photo: Representational )
नाबालिग छात्रा ने दी जान (Photo: Representational )

उत्तर प्रदेश के बलिया में गुरुवार शाम एक दर्दनाक घटना सामने आई. 17 साल की नाबालिग छात्रा ने घर में पंखे से लटककर जान दे दी. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

मौसी के साथ रहती थी छात्रा

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि मृतक लड़की के माता-पिता दिल्ली में काम करते हैं और वह अपनी मौसी के साथ रेवती कस्बे में रहती थी. नाबालिग की मौत की खबर ने गांव और आसपास के इलाके में सनसनी फैला दी है. अभी आत्महत्या की वजह साफ नहीं हो पाई है.

डिप्टी एसपी (बैरिया) मोहम्मद फहीम कुरैशी ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. शुरुआती जांच में यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि रितु ने आत्महत्या जैसा कदम क्यों उठाया. उन्होंने कहा कि परिजनों और परिचितों से पूछताछ की जा रही है ताकि मानसिक दबाव, निजी कारण या किसी अन्य परिस्थिति की पुष्टि की जा सके.

पुलिस ने बताया कि नाबालिग छात्रा का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. रिपोर्ट आने के बाद आगे की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी. वहीं, लड़की के माता-पिता को सूचना दे दी गई है और वो दिल्ली से बलिया लौट रहे हैं.

गांव के लोगों का कहना है कि नाबालिग छात्रा पढ़ाई में अच्छी थी और आमतौर पर चुपचाप रहती थी. उसकी अचानक मौत से पूरा परिवार और रिश्तेदार सदमे में हैं. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घटना के हर पहलू की जांच की जा रही है और यदि किसी प्रकार का उत्पीड़न, दबाव या अन्य कारण सामने आते हैं तो उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी.
 

