'...तो जान देने और लेने में नहीं हिचकेंगे', यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बोले बलिया से सपा सांसद सनातन पांडे

यूपी के बलिया से समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे ने ऐसा बयान दे दिया, जिससे सियासी पारा हाई हो गया है. उन्होंने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव मे ईंट का जवाब ईंट से दिया जाएगा. अगर अवश्यकता पड़ी तो जान देने और जान लेने का काम करेंगे, हिचकेंगे नहीं. पांडे ने याद दिलाया कि 2024 के लोकसभा चुनाव मे भी मैंने कलेक्टर को चेतावनी दी थी.

दरअसल, बलिया में मीडिया से बात करते हुए सांसद सनातन पांडे ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर देश को अलोकतांत्रिक तरीके से चलाने का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी अपना वादा पूरा नहीं करती है और देश की सीमाएं भी सुरक्षित नहीं हैं.



सनातन पांडे ने चुनाव आयोग (EC) पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए उसे बीजेपी की 'बी टीम' बताया. पांडे ने बिहार चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि आचार संहिता लागू होने के बाद भी महिलाओं को दस हजार रुपये दिए गए, जो वोट की चोरी है. उन्होंने कहा कि पहले 'SIR' से और फिर रुपये देकर वोट चुराया गया, जो अलोकतांत्रिक है. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग अंधा बन गया है और बीजेपी के हाथों में खेल रहा है.

सांसद ने बलिया की माटी का हवाला देते हुए खुद को मंगल पांडे की परंपरा से जोड़ा, जिन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया था. उन्होंने संकल्प लिया कि अगर बीजेपी ने अलोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराने की कोशिश की, तो वह उसका पुरजोर विरोध करेंगे. उन्होंने कहा, "हमारी लड़ाई खुलेआम है. बलिया कलेक्टर की हैसियत नहीं कि बलिया में वोट की चोरी कर ले."

पांडे ने दावा किया कि 2019 के चुनाव में भी वोट की चोरी हुई थी और उन्हें जीता हुआ चुनाव हरा दिया गया था. उन्होंने चेतावनी दी कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूती और सतर्कता से चुनाव लड़ेगी. उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि बीजेपी सत्ता में रहकर जैसे लड़ना चाहेगी, सपा उससे कम नहीं होगी.

