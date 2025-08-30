बलिया: ट्रेन में सफर कर रहे यात्री से 25 लाख रुपये नकद बरामद, आयकर विभाग करेगा जांच

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने शुक्रवार शाम सुरेमनपुर रेलवे स्टेशन पर एक यात्री से 25 लाख रुपये नकद बरामद किए. यह कार्रवाई उस समय हुई जब यात्री बड़ी रकम ले जा रहा था और उससे संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया.

उत्सर्ग एक्सप्रेस से कर रहा था यात्रा

RPF निरीक्षक बी.के. सिंह ने बताया कि पकड़े गए यात्री का नाम अक्षय कुमार सोनी है, जो बैरिया थाना क्षेत्र के गोहिया छपरा गांव का रहने वाला है. वह उत्सर्ग एक्सप्रेस ट्रेन से बिहार के छपरा जा रहा था. चेकिंग के दौरान उसके पास से नकदी मिली.

संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया यात्री

जब आरपीएफ टीम ने उससे इतनी बड़ी रकम ले जाने का कारण पूछा, तो वह स्पष्ट जवाब नहीं दे पाया. इसके बाद पूरी रकम को जब्त कर लिया गया और आगे की कार्रवाई शुरू की गई. अधिकारियों ने बताया कि यात्री रकम के स्रोत को लेकर कोई ठोस सबूत नहीं दिखा सका.

आयकर विभाग को दी जानकारी

मामले की सूचना तुरंत आयकर विभाग को दी गई. विभाग की टीम ने यात्री अक्षय कुमार सोनी को नोटिस जारी किया है. नोटिस आयकर अधिनियम की धाराओं के तहत भेजा गया है, ताकि रकम के स्रोत की जांच की जा सके.

तीसरी बड़ी बरामदगी

बलिया-छपरा रेल खंड में यह तीसरी बड़ी नकद बरामदगी है. इससे पहले 22 जुलाई को साबरमती-दरभंगा एक्सप्रेस के यात्री से 1.80 करोड़ रुपये बरामद हुए थे. वहीं, 4 अगस्त को स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में यात्री मोहम्मद मुस्तफा से 53.96 लाख रुपये मिले थे. अब 25 लाख रुपये की बरामदगी ने फिर से रेलवे पर सतर्कता बढ़ा दी है.

चुनाव से पहले सतर्कता बढ़ी

अधिकारियों का कहना है कि आने वाले समय में इस तरह की जांच और सख्ती बढ़ाई जाएगी. ट्रेन और स्टेशन पर बड़ी रकम ले जाने वालों पर कड़ी नजर रखी जाएगी, ताकि अवैध लेन-देन पर रोक लग सके.

