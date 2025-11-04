scorecardresearch
 

बिहार चुनाव में बांटने के लिए भेजी जा रही 17 लाख की शराब बरामद, बलिया में पकड़ाया ट्रक

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में पुलिस ने बिहार भेजी जा रही अवैध शराब से भरा ट्रक पकड़ लिया है. ट्रक से करीब 17 लाख रुपये की शराब बरामद हुई है. घटना बैरिया थाना क्षेत्र की है, जहां पुलिस ने पीछा कर ट्रक को पकड़ा. पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जबकि बाकी आरोपी फरार हैं.

शराब से भरा ट्रक बिहार जा रहा था (Photo: Representational)
बिहार जा रहा था शराब से भरा ट्रक
उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में पुलिस ने सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात एक ट्रक को पकड़ा, जो बिहार की ओर जा रहा था. पुलिस के अनुसार, इस ट्रक से करीब 16 लाख 75 हजार रुपये की अवैध शराब बरामद की गई. ट्रक बिहार के चुनावी क्षेत्रों में शराब पहुंचाने के लिए ले जाया जा रहा था.

बैरिया थाना क्षेत्र में पकड़ा गया ट्रक
बलिया के पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि पुलिस टीम बैरिया थाना क्षेत्र में नियमित जांच कर रही थी. इसी दौरान, शॉभा छपरा इलाके से तेज रफ्तार में आ रहे अशोक लेलैंड पिकअप ट्रक को रोकने की कोशिश की गई. लेकिन ड्राइवर ने रुकने के बजाय ट्रक को शंकर नगर की ओर मोड़ दिया.

पीछा कर पुलिस ने पकड़ा वाहन
पुलिस टीम ने तुरंत ट्रक का पीछा किया और गोवर्धन पर्वत मंदिर के पास उसे रोक लिया. जैसे ही ट्रक रुका, उसमें सवार एक व्यक्ति मौके से फरार हो गया, लेकिन चालक को गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तार आरोपी की पहचान चंदन सिंह यादव (32) के रूप में हुई, जो बलिया जिले के जनऊपुर गांव का निवासी है.

शराब के साथ पकड़ा गया आरोपी
पुलिस ने जब ट्रक की तलाशी ली, तो उसमें विभिन्न ब्रांड की शराब की बड़ी खेप मिली. कुल शराब की कीमत 16,75,200 रुपये आंकी गई है. आरोपी चंदन सिंह ने पूछताछ में बताया कि वह इस शराब को बिहार ले जा रहा था, जहां पूर्ण शराबबंदी लागू है.

चुनाव से पहले बढ़ी सख्ती
पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र की गई है. बिहार में 6 नवंबर और 11 नवंबर को दो चरणों में मतदान होना है, जबकि मतगणना 14 नवंबर को होगी. पुलिस का कहना है कि चुनाव से पहले शराब तस्करी पर सख्त नजर रखी जा रही है.

बाकी आरोपियों की तलाश जारी
इस मामले में कुल पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिनमें से एक गिरफ्तार हुआ है. बाकी चार की तलाश जारी है. पुलिस का कहना है कि शराब की यह खेप बिहार के विभिन्न जिलों में चुनाव के दौरान बांटने की योजना थी. अधिकारी इस मामले की गह    न जांच कर रहे हैं.

