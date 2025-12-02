scorecardresearch
 
बलिया में 'गाड़ी विवाद' खूनी संघर्ष में बदला, प्रधानी चुनाव की खुन्नस आई सामने, 15 पर FIR

बलिया के हुसैनाबाद गांव में गाड़ी खड़ी करने को लेकर शुरू हुआ विवाद चुनावी खुन्नस के चलते खूनी संघर्ष में बदल गया. बाजार में विवाद के बाद नीरज दुबे और उनके परिवार पर चाकू-लाठी से हमला किया गया, जिसमें कई लोग घायल हुए. पुलिस ने ग्राम प्रधान संजीत यादव समेत 15 लोगों पर केस दर्ज कर दो को गिरफ्तार कर लिया है.

बलिया पुलिस की गिरफ्त में दो आरोपी (Photo- ITG)
Uttar Pradesh News: बलिया जिले के बांसडीह थाना क्षेत्र के हुसैनाबाद गांव में गाड़ी खड़ी करने को लेकर शुरू हुए विवाद ने खूनी रूप ले लिया. इस विवाद के पीछे असली वजह ग्राम प्रधानी चुनाव की खुन्नस बताई जा रही है. पुलिस ने एक पक्ष की तहरीर पर ग्राम प्रधान संजीत यादव और अतुल कुमार सिंह समेत 15 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

बाजार में शुरू हुआ विवाद, अगले दिन घर के पास हुआ हमला

पीड़ित नीरज दुबे के परिवार के वीरेश दुबे ने बताया कि उनके घर पर मांगलिक कार्यक्रम था. शुक्रवार को नीरज दुबे केवरा बाजार में सामान खरीदने गए थे, जहां गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ. वहां तो मामला शांत हो गया, लेकिन अगले दिन शनिवार को दूसरे पक्ष के लोगों ने नीरज दुबे और उनके परिवार को घर से थोड़ी दूर पर घेर लिया. उन पर लाठी-डंडे और चाकू से हमला किया गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए. जब नीरज दुबे के भाई अमितेश दुबे मौके पर पहुंचे, तो उन पर भी चाकू से हमला किया गया.

प्रधानी चुनाव की खुन्नस में हुआ हमला, 15 नामजद

पुलिस को दी गई तहरीर में नीरज दुबे के परिवार ने आरोप लगाया कि यह पूरा झगड़ा ग्राम प्रधानी के चुनाव को लेकर है. पिछली बार के चुनाव में नीरज दुबे बहुत कम मतों से संजीत यादव से हार गए थे और इस बार भी वह चुनाव की तैयारी कर रहे हैं. इसी पुरानी खुन्नस में उन पर यह जानलेवा हमला किया गया. पुलिस ने इस मामले में नीरज दुबे की तहरीर पर ग्राम प्रधान संजीत यादव, संजय यादव, शिवानंद यादव, अतुल सिंह समेत 15 नामजद और 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.

पुलिस ने दो मुख्य आरोपियों को किया गिरफ्तार

पुलिस ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए ग्राम प्रधान संजीत यादव और अतुल कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने प्रेस नोट के माध्यम से यह जानकारी दी है. 

बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है. इस घटना से गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है. पुलिस का कहना है कि वे कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा.

