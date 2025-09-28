scorecardresearch
 

UP: बलिया में 14 वर्षीय लड़की से गैंगरेप, एक गिरफ्तार

बलिया में एक 14 वर्षीय लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है. मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है. पुलिस के मुताबिक नाबालिग के रिश्तेदार ने अपने दोस्त के साथ मिलकर उसका अपहरण कर लिया और फिर घिनौने कृत्य को अंजाम दिया.

बलिया में नाबालिग लड़की से गैंगरेप. (Photo: Representational )
उत्तर प्रदेश के बलिया में एक 14 वर्षीय लड़की से गैंग रेप का मामला सामने आया है. नाबालिग लड़की को उसके ही रिश्तेदार ने अपहरण कर लिया और इसके बाद दोस्त संग मिलकर घिनौने कृत्य को अंजाम दिया. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

बताया जाता है कि पुलिस जब आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची तो उसने पुलिस टीम पर ही गोली चला दी थी. जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और उसके पैर में गोली लग गई. मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि 26 सितंबर को लड़की अपने पड़ोसी के घर जन्मदिन समारोह से लौट रही थी, तभी असेगा गांव निवासी राजा कुमार पासवान और उसके एक अज्ञात साथी ने उसे जबरन मोटरसाइकिल पर बिठा लिया.

अस्पताल में भर्ती है आरोपी

दोनों युवक नाबालिग लड़की को एक सुनसान जगह पर ले गए जहां उन्होंने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया और फिर मौके से फरार हो गए. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) दिनेश कुमार शुक्ला ने बताया कि पीड़िता की मां की शिकायत के आधार पर शनिवार को मामला दर्ज किया गया है. प्राथमिकी में पासवान और एक अज्ञात युवक का नाम है.

एएसपी ने बताया कि पासवान पीड़िता का रिश्तेदार है. शनिवार को गिरफ्तारी के बाद पुलिस आरोपी को बगहा पुल पुलिया पर ले गई, ताकि अपराध में कथित तौर पर इस्तेमाल किए गए हथियार को बरामद किया जा सके. पुलिस के अनुसार, आरोपी ने पुलिया के नीचे छिपाकर रखा एक हथियार निकाला और पुलिस टीम पर हमला कर दिया.

जब आरोपी ने फिर से गोली चलाने की कोशिश की, तो पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई, जो आरोपी के दाहिने पैर में लगी. फिलहाल पासवान को स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है और उसके पास से एक देसी पिस्तौल और एक कारतूस बरामद किया गया है. 

