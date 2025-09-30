बहराइच में भेड़िए ने पति-पत्नी को मार डाला, क्षत-विक्षत मिली लाश, गुस्साए ग्रामीणों ने तोड़ डाली वन विभाग की गाड़ी

बहराइच जिले के मंझारा तौकली में आदमखोर भेड़िए ने एक बुजुर्ग दंपत्ति को मार डाला. यह घटना सोमवार की रात तब हुई जब बुजुर्ग अपने खेत के पास बने घर में सो रहे थे. भेड़िए ने उन पर हमला कर उनके हाथ-पैर चबा लिए, जिससे उनकी मौत हो गई. एक अन्य हमले में तीन लोग और घायल हुए हैं.
सुबह जब परिजन उन्हें देखने पहुंचे तो घटना की जानकारी हुई. इसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने वन विभाग के रेंजर की गाड़ी में तोड़फोड़ कर उन्हें दौड़ाया. ग्रामीण शवों को पुलिस को सौंपने से पहले डीएम को बुलाने की मांग पर अड़े हैं.
आदमखोर भेड़िए ने इस बार हमला करने के अपने तरीके में बदलाव किया है. इससे पहले, वह मासूम बच्चों को अपना निशाना बना रहा था, लेकिन इस बार उसने पहली बार दो वयस्क लोगों की जान ली है. घटना स्थल पर मिले शवों को देखकर लगता है कि भेड़िए ने पहले गले पर वार कर उन्हें मारा, फिर हाथ-पैर चबाए. इससे यह अंदेशा भी बढ़ गया है कि हमला करने वाले भेड़ियों की संख्या एक से ज़्यादा हो सकती है.
अब तक 6 लोगों की मौत, 16 से ज्यादा घायल
इस घटना के बाद आदमखोर भेड़िए के हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर छह हो गई है, जिसमें चार मासूम बच्चे शामिल हैं. वहीं, 16 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं. दो दिन पहले वन विभाग को ड्रोन कैमरे से एक नर भेड़िए का शव मिला था, जिससे लोगों में राहत की उम्मीद जगी थी, लेकिन आज की घटना ने एक बार फिर खौफ पैदा कर दिया है.
सीएम योगी ने किया था प्रभावित क्षेत्र का दौरा
करीब चार दिन पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने भेड़िए के आतंक से जूझ रहे मंझारा तौकली का हवाई सर्वे किया था. उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर मृतकों को पांच लाख और घायलों को 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया था. सीएम ने वन विभाग को भेड़ियों को जिंदा पकड़ने या गोली मारने का भी आदेश दिया था.