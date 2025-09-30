scorecardresearch
 

Feedback

बहराइच में भेड़िए ने पति-पत्नी को मार डाला, क्षत-विक्षत मिली लाश, गुस्साए ग्रामीणों ने तोड़ डाली वन विभाग की गाड़ी

यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. सोमवार की रात भेड़िए ने एक बुजुर्ग दंपत्ति को उनके घर में हमला कर मार डाला और उनके हाथ-पैर चबा लिए. इस घटना के बाद ग्रामीणों का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने वन विभाग के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया.

Advertisement
X
बहराइच में भेड़िए का आतंक (Photo- ITG)
बहराइच में भेड़िए का आतंक (Photo- ITG)

बहराइच जिले के मंझारा तौकली में आदमखोर भेड़िए ने एक बुजुर्ग दंपत्ति को मार डाला. यह घटना सोमवार की रात तब हुई जब बुजुर्ग अपने खेत के पास बने घर में सो रहे थे. भेड़िए ने उन पर हमला कर उनके हाथ-पैर चबा लिए, जिससे उनकी मौत हो गई. एक अन्य हमले में तीन लोग और घायल हुए हैं. 

सुबह जब परिजन उन्हें देखने पहुंचे तो घटना की जानकारी हुई. इसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने वन विभाग के रेंजर की गाड़ी में तोड़फोड़ कर उन्हें दौड़ाया. ग्रामीण शवों को पुलिस को सौंपने से पहले डीएम को बुलाने की मांग पर अड़े हैं. 

आदमखोर भेड़िए ने इस बार हमला करने के अपने तरीके में बदलाव किया है. इससे पहले, वह मासूम बच्चों को अपना निशाना बना रहा था, लेकिन इस बार उसने पहली बार दो वयस्क लोगों की जान ली है. घटना स्थल पर मिले शवों को देखकर लगता है कि भेड़िए ने पहले गले पर वार कर उन्हें मारा, फिर हाथ-पैर चबाए. इससे यह अंदेशा भी बढ़ गया है कि हमला करने वाले भेड़ियों की संख्या एक से ज़्यादा हो सकती है. 

सम्बंधित ख़बरें

The terror of wolves in Bahraich, danger to children!
बहराइच में भेड़ियों का आतंक, 4 बच्चों को बनाया शिकार 
Telangana farmer alleges third-degree assault by police during urea protest in Nalgonda. (AI-generated image)
UP: टॉयलेट में कैद मिलीं 40 लड़कियां, अवैध मदरसे में पड़ा छापा तो पुलिस भी रह गई दंग 
Fear of leopards in Lucknow, fewer devotees at temples, forest department on alert.
बहराइच से लखनऊ तक तेंदुए का आतंक, रिहायशी इलाकों में दहशत 
लोगों ने भेड़िया को खोजा, लेकिन वह नहीं मिला. (Photo: Screengrab)
बहराइच: सो रही बच्ची को मुंह में दबाकर भागा आदमखोर भेड़िया, 4 बच्चों को खा गया 
बहराइच में फिर बढ़ा भेडियों का आतंक. (Photo: Representational )
बहराइच में फिर बढ़ा भेड़ियों का आतंक, घर के बाहर खेल रहे बच्चे पर किया हमला, हालत गंभीर  

अब तक 6 लोगों की मौत, 16 से ज्यादा घायल

Advertisement

इस घटना के बाद आदमखोर भेड़िए के हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर छह हो गई है, जिसमें चार मासूम बच्चे शामिल हैं. वहीं, 16 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं. दो दिन पहले वन विभाग को ड्रोन कैमरे से एक नर भेड़िए का शव मिला था, जिससे लोगों में राहत की उम्मीद जगी थी, लेकिन आज की घटना ने एक बार फिर खौफ पैदा कर दिया है. 

सीएम योगी ने किया था प्रभावित क्षेत्र का दौरा

करीब चार दिन पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने भेड़िए के आतंक से जूझ रहे मंझारा तौकली का हवाई सर्वे किया था. उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर मृतकों को पांच लाख और घायलों को 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया था. सीएम ने वन विभाग को भेड़ियों को जिंदा पकड़ने या गोली मारने का भी आदेश दिया था. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement