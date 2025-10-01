scorecardresearch
 

UP के बहराइच के घर में मिलीं 6 लाशें... सनकी ने दो बच्चों की हत्या कर मकान में लगा दी आग

बहराइच में एक सनकी शख्स ने दो मासूम बच्चों की गड़ासे से हत्या कर घर में आग लगा दी. हादसे में आरोपी, उसकी पत्नी, दो बेटियां और कुल छह लोगों की मौत हो गई. आग में घर के साथ ट्रैक्टर व मवेशी भी जल गए.आरोपी ने बच्चों को लहसुन की कटाई के बहाने बुलाया था.

दो मासूमों की हत्याकर घर में लगा दी आग (Photo: AI Image)
दो मासूमों की हत्याकर घर में लगा दी आग (Photo: AI Image)

उत्तर प्रदेश के बहराइच से एक डरा देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक सनकी शख्स ने अपने ही घर में आग लगा दी. आग लगाने से पहले उसने दो मासूम बच्चों  की हत्या कर उनको अंदर बंद कर ताला लगा लिया. मासूमों और किसान समेत परिवार के कुल 6 लोगों की मौत हो गई. इनमें आरोपी मौर्या के साथ उनकी दो बेटियां व उसकी पत्नी भी शामिल थे.

मौर्या की सनक के चलते घर में ट्रैक्टर व बंधे मवेशी भी जल गए. ये बच्चे आरोपी ने अपने घर पर लहसुन की कटाई का काम करने के लिए बुलाए थे. बाद में उसने  गड़ासे से उनकी हत्या कर दी और शवों और अपने परिवार को अंदर ही लॉक कर लिया और आग लगा दी. पुलिस अधिकारियों संग स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचे तो गांव वाले आग बुझाते दिखे.


 

