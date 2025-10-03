scorecardresearch
 

बागपत: CM योगी आदित्यनाथ की आपत्तिजनक तस्वीर पोस्ट करने वाले युवक गिरफ्तार, पुलिस ने लोगों से की ये अपील

बागपत में इंस्टाग्राम पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आपत्तिजनक तस्वीर पोस्ट करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. आरोपी जुनैद ने फोटो एडिट कर पोस्ट करना स्वीकार किया. पुलिस ने आईटी एक्ट समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया. सोशल मीडिया पर इस तरह की अशोभनीय पोस्ट पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

आपत्तिजनक तस्वीर पोस्ट करने वाला युवक अरेस्ट (Photo: Manudev/ITG)
आपत्तिजनक तस्वीर पोस्ट करने वाला युवक अरेस्ट (Photo: Manudev/ITG)

बागपत में सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आपत्तिजनक तस्वीर पोस्ट करने का मामला सामने आया. यह मामला जैसे ही उजागर हुआ, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

जानकारी के अनुसार इंस्टाग्राम आईडी Junnimalik_786 से मुख्यमंत्री की फोटो को एडिट कर आपत्तिजनक अंदाज में पोस्ट किया गया. जैसे ही यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, लोगों ने आक्रोश जताया और पुलिस को शिकायत की. 

आपत्तिजनक तस्वीर पोस्ट करने वाला आरोपी गिरफ्तार 

कोतवाली खेकड़ा पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. टेक्निकल टीम की मदद से आरोपी की पहचान जुनैद उर्फ जुनईद निवासी खेकड़ा के रूप में हुई. पुलिस ने दबिश देकर उसे हिरासत में लिया. पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसी ने इंस्टाग्राम आईडी बनाकर मुख्यमंत्री की तस्वीर पोस्ट की थी.

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया. पुलिस मीडिया सेल ने इस कार्रवाई की जानकारी X पर साझा की. पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर इस तरह की अशोभनीय और आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस ने लोगों से आपत्तिजनक पोस्ट ना करने की अपील की

यह मामला सोशल मीडिया की जिम्मेदारी और कानून की दृष्टि से महत्वपूर्ण है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी राजनीतिक या संवेदनशील तस्वीर को बिना जांच के पोस्ट न करें, अन्यथा सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है. इस मामले पर पुलिस अधिकारियों ने कहा कि सोशल मीडिया पर अशोभनीय पोस्ट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी.

---- समाप्त ----
