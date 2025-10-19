थाने में आकर रुकी बाइक, शख्स ने हेलमेट उतारा तो सन्न रह गए पुलिसकर्मी... इंस्पेक्टर ने कुर्सी छोड़ किया सैल्यूट

यूपी में बागपत की शहर कोतवाली... अचानक ऐसा नजारा देखने को मिला कि पूरा थाना सन्न रह गया..., दरअसल, कोतवाली का स्टाफ अपनी कुर्सियों पर बैठा था, किसी को अंदाजा नहीं था कि आज उनका दिन ऐसा होगा. तभी गेट से काली अपाचे बाइक की आवाज गूंजी. ब्लैक टीशर्ट, ब्लैक जींस और ब्लैक हेलमेट में बाइक पर सवार कोई व्यक्ति थाने में दाखिल हुआ.

कुर्सियों पर बैठे इंस्पेक्टर, दारोगा और सिपाही हैरान तब रह गए, बाइक सवार शख्स ने हेलमेट उतारा. दरअसल, बाइक पर सिविल ड्रेस में एसपी सूरज राय थे, जो इस अनोखे अंदाज में शहर की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करने निकले थे. इंस्पेक्टर वीरेंद्र राणा तुरंत कुर्सी छोड़कर खड़े हुए और सैल्यूट किया. थाने में मौजूद बाकी पुलिसकर्मियों के पसीने छूट गए और इधर-उधर भागने लगे.

यहां देखें Video

एसपी सूरज राय ने तुरंत सख्त लहजे में दिशा-निर्देश देने शुरू किए. उन्होंने देखा कि शहर के कई महत्वपूर्ण बैरियर्स हटाए गए हैं, कई जगह पुलिस ड्यूटी पर नहीं थी और सुरक्षा में कई कमियां थीं. उन्होंने कहा कि जहां बैरियर लगना चाहिए, वहां से हटा हुआ है. मुझे पूरे बाजार का निरीक्षण करना पड़ा और मुझे कोई नहीं दिखा. सभी सर्राफा दुकानों के पास तुरंत पुलिस तैनात करो. लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी.

थाने में मौजूद हर किसी के पास जवाब नहीं था. एसपी ने पूरे थाने और बाजार का निरीक्षण किया, सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोली. थाने में दिशा-निर्देश देने के बाद एसपी सूरज राय ने बाइक स्टार्ट की, हेलमेट पहनकर निकल पड़े. उनका यह अंदाज अनोखा था, जिसको लेकर थाने में पूरा स्टाफ हैरान रह गया.

दरअसल, इस अचानक निरीक्षण का उद्देश्य त्योहार के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेना था. एसीप ने शहर में सर्राफा दुकानों, बाजार और संवेदनशील जगहों पर पुलिस तैनाती का हाल जाना. वे बिना वर्दी, बिना सरकारी गाड़ी और बिना एस्कॉर्ट के बाइक से निकल पड़े थे.

उनके इस अंदाज का वीडियो वायरल हो रहा है. वैसे यह पहला मौका नहीं था, जब एसपी सूरज राय ने ‘अंडरकवर ऑपरेशन’ किया हो. इससे पहले भी उन्होंने आधी रात को सादी वर्दी पहनकर सड़कों पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया था और ड्यूटी पर लापरवाही करने वाले पुलिसकर्मियों को क्लास लगाई थी.

