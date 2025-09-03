scorecardresearch
 

जाम में फंसकर बारिश में खुद भीगती रही मां... अपने बच्चों पर ताने रही ममता की चादर... दिल छू लेगा ये वीडियो

यूपी के बागपत में मूसलाधार बारिश के बीच सड़कों पर पानी बह रहा था. लोग जाम में फंसे थे. उसी बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई, जो दिल छू लेने वाली है. यहां बारिश के बीच एक मां अपने बच्चों को भीगने से बचाने के लिए उन पर पॉलिथिन ताने खड़ी रही, लेकिन वह खुद भीगती रही. मां की ममता वाली इस तस्वीर ने लोगों का दिल छू लिया.

अपने बच्चों को बारिश से बचाती रही मां. (Photo: Screengrab)
यूपी के बागपत में बारिश के बीच सड़कें तालाब बन गईं, हाइवे नदियों की तरह उफनने लगा. दिल्ली-यमुनोत्री हाइवे पर सिसाना गांव के पास पानी का सैलाब इस कदर था कि वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. लोग जाम में फंसे थे. इस दौरान एक ऐसी तस्वीर सामने आई, जिसने हर देखने वाले के दिल को छू लिया. यह तस्वीर थी एक मां की, जो अपने बच्चों को भीगने से बचा रही थी, और वह खुद भीगती रही.

दरअसल, हाइवे पर एक रिक्शा जाम में फंस गया था. उसी पर सवार एक महिला अपने नन्हे-मुन्ने बच्चों के साथ बैठी थी. बारिश ने हर किसी का हाल बेहाल कर रहा था. बारिश की बूंदें तीर की तरह चुभ रही थीं, ठंड सी लगने लगी थी. इसी बीच एक मां अपने बच्चों को बारिश से बचाने में खुद भीग रही थी. उसने हाथों में पॉलिथिन थाम रखी थी. 

यहां देखें Video

रिक्शा चालक ने उससे कहा भी कि बहन खुद को भी पॉलिथिन से ढक लो, बीमार पड़ जाओगी. मगर उस मां को अपने बच्चों का ज्यादा खयाल था. वह बार-बार पॉलिथिन को बच्चों के ऊपर ठीक करती, ताकि वे भीगें नहीं. दरअसल, दिल्ली-यमुनोत्री हाइवे पर सिसाना गांव के पास बारिश का पानी इतना भर गया कि वाहनों की लंबी कतार जाम में फंस गई. इस जाम में एक रिक्शा भी अटका था, जिसमें एक महिला अपने छोटे-छोटे बच्चों के साथ बैठी थी.

यह भी पढ़ें: इस बार बारिश ज्यादा हो रही या मौसम के 'सरप्राइज' से मच रही इतनी तबाही? कश्मीर से पंजाब-दिल्ली तक बाढ़ का कहर

आसमान से झरते पानी ने हर किसी का हाल बेहाल कर दिया था, लेकिन यह मां अपनी परवाह छोड़कर बच्चों को बारिश से भीगने से बचाती रही. चारों ओर पानी था. लोग अपनी-अपनी गाड़ियों को निकालने की जद्दोजहद कर रहे थे, लेकिन इस महिला की तस्वीर ने बारिश के बीच मां की ममता की मिसाल दी.

