दामाद की कार बच्ची से टकराई, देखते ही देखते पूरा गांव बन गया जंग का मैदान, वीडियो वायरल 

बागपत के बाम गांव में दामाद की कार से बच्ची टकराने पर विवाद इतना बढ़ा कि पूरा गांव रणभूमि बन गया. महिलाओं समेत दोनों पक्षों के लोग सड़कों पर उतर आए और लाठियों, ईंट-पत्थरों से जमकर हमला किया. इस हिंसक घटना का वीडियो वायरल हो गया. पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है.

मामूली बात पर गांव में जमकर हुई मारपीट (Photo: Screengrab)
बागपत जिले के बाम गांव में शनिवार को उस समय माहौल बिगड़ गया जब ससुराल आए एक दामाद की कार से बच्ची टकरा गई. मामूली घटना के बाद शुरू हुआ विवाद मिनटों में बवाल में बदल गया और पूरा गांव जंग का मैदान बन गया.

मामला कोतवाली बड़ौत क्षेत्र का है. बच्ची को कार से टक्कर लगते ही दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए. गाली-गलौज से शुरू हुआ झगड़ा मारपीट और पथराव तक जा पहुंचा. लाठियां, डंडे, ईंट और पत्थरों की बारिश होने लगी. गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और हर तरफ भगदड़ मच गई.

मामूली बात पर गांव में जमकर हुई मारपीट 

इस संघर्ष में सबसे चौंकाने वाली तस्वीरें तब सामने आईं जब गांव की महिलाएं भी मैदान में उतर आईं. किसी के हाथ में ईंट थी, कोई पत्थर लेकर दौड़ रही थी, तो कुछ महिलाएं सामने वालों पर हमला करती दिखीं. माहौल ऐसा लग रहा था मानो किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो.

किसी युवक ने इस पूरे बवाल को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया. वीडियो में साफ दिखाई देता है कि महिलाएं और पुरुष खुलेआम सड़क पर एक-दूसरे पर पत्थर बरसा रहे हैं. यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल 

पुलिस ने घटना की जानकारी साझा करते हुए बताया कि इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है. अधिकारियों ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और वैधानिक कार्रवाई जारी है. गांव में हुए इस हिंसक संघर्ष ने लोगों को हिलाकर रख दिया है.

