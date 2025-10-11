scorecardresearch
 

बागपत में दबंगों का आतंक! सड़क पर व्यापारी को पीट-पीटकर अधमरा किया, CCTV में कैद हुई दरिंदगी

बागपत के टटीरी कस्बे में तीन दबंगों ने दिनदहाड़े एक व्यापारी को सड़क पर बेरहमी से पीट-पीटकर अधमरा कर दिया. CCTV में पूरी घटना कैद है, जिसमें व्यापारी पर लात-घूंसे बरसते दिखे. इस दौरान बाजार में मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे. वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की और कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी.

मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे.(Photo: Screengrab)
मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे.(Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से आई एक हैरान कर देने वाली घटना ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है. टटीरी कस्बे में दिनदहाड़े तीन दबंगों ने एक व्यापारी को सड़क पर बेरहमी से पीटा. यह पूरा दृश्य पास के CCTV कैमरे में कैद हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

दरअसल, वीडियो में दिखता है कि तीन युवक एक व्यापारी पर हमला करता है. पहले दो युवक व्यापारी को दुकान से बाहर खींचता है, फिर तीसरा व्यक्ति पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है. तभी एक हमलावर व्यापारी की गर्दन और चेहरे पर घूंसे बरसाने लगता है. व्यापारी जब दर्द से गिर जाता है, तो उस पर लातों की बरसात शुरू हो जाती है.

यह भी पढ़ें: बागपत: गर्लफ्रेंड को परेशान किया तो कर दिया दोस्त का कत्ल! SDM के भाई की पीट-पीटकर हत्या, 'कातिलों' में पुलिस वाले का बेटा भी शामिल

UP के बागपत में दबंगों का आतंक! 
हत्या से पहले CCTV बंद किया गया. (Photo: AI-generated)
बागपत में ट्रिपल मर्डर, मौलाना की पत्नी और दो बेटियों की पीट-पीटकर हत्या 
बागपत में SDM के भाई की पीट-पीटकर हत्या, जानें मामला 
Illegal weapons recovered from cooler in Baghpat (AI-generated)
पत्नी ने रोते हुए की शिकायत तो घर पहुंची पुलिस, तलाशी लेने पर रह गई दंग  
Sanyam's 'murderer' arrested by Baghpat police (Photo- ITG)
बागपत में SDM के भाई की पीट-पीटकर हत्या, 'कातिलों' में पुलिस वाले का बेटा भी 

भीड़भाड़ वाले बाजार में मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे, किसी ने बीच-बचाव की हिम्मत नहीं दिखाई. स्थानीय लोगों के मुताबिक, यह विवाद पैसों के लेनदेन को लेकर हुआ था, लेकिन दबंगई का जो नजारा कैमरे में दिखा, उसने सभी को सन्न कर दिया. वीडियो सामने आने के बाद पूरे इलाके में गुस्सा फैल गया है.

देखें वीडियो...

वहीं, बागपत पुलिस ने X (ट्विटर) पर बयान जारी कर कहा है कि मामले का संज्ञान लिया गया है, आरोपियों की पहचान कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. पुलिस टीमों को आरोपियों की तलाश में लगा दिया गया है. फिलहाल पुलिस जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा कर रही है.

---- समाप्त ----
