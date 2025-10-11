बागपत में दबंगों का आतंक! सड़क पर व्यापारी को पीट-पीटकर अधमरा किया, CCTV में कैद हुई दरिंदगी

उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से आई एक हैरान कर देने वाली घटना ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है. टटीरी कस्बे में दिनदहाड़े तीन दबंगों ने एक व्यापारी को सड़क पर बेरहमी से पीटा. यह पूरा दृश्य पास के CCTV कैमरे में कैद हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

दरअसल, वीडियो में दिखता है कि तीन युवक एक व्यापारी पर हमला करता है. पहले दो युवक व्यापारी को दुकान से बाहर खींचता है, फिर तीसरा व्यक्ति पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है. तभी एक हमलावर व्यापारी की गर्दन और चेहरे पर घूंसे बरसाने लगता है. व्यापारी जब दर्द से गिर जाता है, तो उस पर लातों की बरसात शुरू हो जाती है.

भीड़भाड़ वाले बाजार में मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे, किसी ने बीच-बचाव की हिम्मत नहीं दिखाई. स्थानीय लोगों के मुताबिक, यह विवाद पैसों के लेनदेन को लेकर हुआ था, लेकिन दबंगई का जो नजारा कैमरे में दिखा, उसने सभी को सन्न कर दिया. वीडियो सामने आने के बाद पूरे इलाके में गुस्सा फैल गया है.

वहीं, बागपत पुलिस ने X (ट्विटर) पर बयान जारी कर कहा है कि मामले का संज्ञान लिया गया है, आरोपियों की पहचान कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. पुलिस टीमों को आरोपियों की तलाश में लगा दिया गया है. फिलहाल पुलिस जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा कर रही है.

