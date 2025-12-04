ड्रम में डाला सिर, फंस गया तो बेकाबू हुआ सांड... मच गई अफरा-तफरी, दुकानें बंद कर भागे लोग, Video

उत्तर प्रदेश के बागपत शहर में सोमवार को एक अनोखा और चौंकाने वाला दृश्य देखने को मिला, जिसने राहगीरों को कुछ देर के लिए दहशत में डाल दिया. यहां सोनीपत- मेरठ रोड पर खाने की तलाश में घूम रहा एक सांड अचानक सड़क किनारे पड़े एक बड़े ड्रम में सिर डाल बैठा. लेकिन ड्रम में कुछ इस तरह फंसा कि उसका पूरा सिर, यहां तक कि सींग भी अंदर घुस गए और सांड बेकाबू हो उठा.

और पढ़ें

शुरुआत में लोगों को समझ ही नहीं आया कि सड़क पर अचानक हड़कंप क्यों मच गया है. वाहन तेज ब्रेक लगाने लगे, लोग दूर-दूर भागने लगे और कुछ तो अपनी दुकानें बंद कर भागते दिखे. जब लोग पास पहुंचे तो नज़ारा देखकर दंग रह गए. एक सांड ड्रम सिर पर चढ़ाए सड़क पर तेज रफ्तार से इधर-उधर भाग रहा था.

सांड कभी तेज दौड़ता, तो कभी डगमगाकर गिर जाता. ड्रम में सिर फंसे होने की पीड़ा ने उसे बेचैन कर रखा था. उसकी हालत देखकर कई लोग घबरा गए, जबकि कुछ तमाशबीन मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे. कुछ मिनटों तक सड़क पर अफरा-तफरी का माहौल बना रहा और गाड़ियों की कतारें जम गईं.

इसी दौरान रोड पर मौजूद कुछ युवाओं ने हिम्मत दिखाते हुए सांड को संभालने की कोशिश की. जैसे ही सांड एक बार फिर गिरा, युवकों ने तुरंत आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया. ड्रम निकालना आसान नहीं था- एक ओर सांड की ताकत, दूसरी ओर ड्रम की कसी हुई पकड़. लेकिन थोड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार युवकों ने सांड के सिर से ड्रम बाहर निकाल दिया.

Advertisement

जैसे ही ड्रम निकला, सांड ने एक जोरदार सांस ली और कुछ पल तक वहीं खड़ा रहा. फिर धीरे-धीरे उठकर सड़क किनारे की ओर चला गया. मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली. कई लोगों ने युवाओं की बहादुरी को सलाम किया, जबकि वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. लोग सांड की हालत देखकर सहम रहे हैं, वहीं युवकों के साहस और इंसानियत की तारीफ करते नहीं थक रहे.





---- समाप्त ----