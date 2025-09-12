बागपत: भाई ने उजाड़ दिया बहन का सुहाग, जीजा के सिर में गोली मारी, नहर किनारे मिली लाश

यूपी का बागपत एक ऐसे खौफनाक कत्ल का गवाह बना है, जिसने रिश्तों की जड़ों तक हिला दिया. यहां जीजा–साले का रिश्ता खूनी खेल में तब्दील हो गया. जीजा सोनू की लाश नहर किनारे बरामद हुई, गोली सिर से सटाकर कर मारी गई थी. खून से लथपथ बेजान जिस्म और एक हाथ में कलावा बंधा हुआ मिला. ये मर्डर सीन किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लग रहा था. आरोप है कि साले ने ही अपने जीजा की हत्या कर बहन का सुहाग उजाड़ दिया.

दरअसल, कोतवाली बड़ौत क्षेत्र के किदवई नगर निवासी सोनू रोज़ की तरह घर पर था. तभी उसका साला मोहन आया और बाइक पर बैठाकर साथ ले गया. परिवार ने सोचा रिश्तेदारी का कोई काम होगा, लेकिन कुछ घंटों बाद खबर आई कि नहर किनारे खून से लथपथ उसकी लाश मिली है. गोली सिर से सटाकर मारी गई थी. जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया.

परिवार का दावा है कि सोनू और उसकी पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था. इसी बीच सास ने धमकी भी दी थी. अब परिजन सीधे-सीधे साले मोहन और मृतक की सास पर उंगली उठा रहे हैं. मृतक सोनू की बहन जिस मोहन का नाम बार-बार ले रही है. वही वो शख्स है जो उसके भाई का साला है और वही सोनू को साथ ले गया था.

इधर सोनू के पिता सुखमाल का भी यह कहना है कि सोनू का साला ही घर से ले गया था, लेकिन दोनों में कोई विवाद नहीं सुनने में आया था. बस पति पत्नी के बीच तो विवाद चल रहा था जिसमे उन्हें धमकी भी दी जा चुकी थी.

मृतक के घर के बाहर जमा भीड़

जब पुलिस मौके पर पहुंची तो हालात देखकर खुद दंग रह गई. युवक की सिर पर गोली मारी गई थी. नफरत और बदले का तड़का साफ झलक रहा था. एएसपी प्रवीण सिंह चौहान खुद मौके पर पहुंचे और क्राइम सीन की बारीकी से जांच कराई. फिलहाल, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतक की सास सहित एक युवक को हिरासत में लिया है. क्राइम ब्रांच अब हर एंगल से जांच कर रही है.

