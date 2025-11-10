बागपत की खूनी रात.... दो सिरफिरे, डबल मर्डर और पुलिस पर फायरिंग, गोलियों से दहला जिला

उत्तर प्रदेश के बागपत की शनिवार रात गोलियों, बारूद और खून से लाल हो गई. दो सिरफिरे बदमाशों ने डबल मर्डर कर ऐसा तांडव मचाया कि पूरा जिला दहशत में आ गया. महज बारह घंटे के भीतर पुलिस ने इस दोहरे हत्याकांड का पर्दाफाश कर दोनों अपराधियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया.
शनिवार देर रात निबाली गांव के रहने वाले आदिल और आर्यन ने तीन महीने पुरानी रंजिश के चलते अपने ही गांव के युवक शेखर शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी. शेखर हरियाणा के कुंडली में नौकरी करते थे और रात में बाइक से घर लौट रहे थे. रास्ते में दोनों हमलावरों ने उन्हें घेरकर गोलियों से छलनी कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई.
पहली हत्या के बाद फरार हुए दोनों बदमाशों ने भागते हुए NH-709B पर गुफा बाबा मंदिर के पास दिल्ली से लौट रहे विप्रो कंपनी के इंजीनियर अनुज नैन निवासी निरोजपुर को रोक लिया और कार छीनने की कोशिश की. अनुज ने जब गाड़ी देने से इनकार किया, तो दोनों ने बेरहमी से उनका गला रेत दिया और कार लूटकर फरार हो गए. इस घटना ने पूरे जिले में सनसनी फैला दी.
घटनाओं की जानकारी मिलते ही एसपी बागपत सूरज कुमार राय ने छह टीमें गठित कीं और पूरे जिले में नाकेबंदी कराई गई. CCTV फुटेज से दोनों की पहचान निबाली गांव के आदिल और आर्यन के रूप में हुई. SWAT टीम प्रभारी तपेश्वर सागर के नेतृत्व में चमरावल रोड पर पुलिस ने घेराबंदी की, तो दोनों बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में हेड कॉन्स्टेबल रामकुमार घायल हो गए, जबकि SWAT टीम ने दोनों बदमाशों के पैरों में गोली मारकर उन्हें काबू में कर लिया.
दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. एसपी सूरज कुमार राय ने बताया कि दोनों अपराधियों ने पहले रंजिश के चलते शेखर शर्मा की हत्या की और फरारी के दौरान इंजीनियर अनुज नैन की गला रेतकर हत्या कर कार लूट ली. पुलिस ने 12 घंटे के भीतर ही दोनों को मुठभेड़ में दबोच लिया. ये बागपत पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है.