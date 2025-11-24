UP: हायर सेकंडरी स्कूल में छात्राओं की पानी की बोतल में पेशाब मिलाने का आरोप, स्कूल में मचा हंगामा

बदायूं जिले के कस्बा उसैहत स्थित चमेली देवी हायर सेकंडरी स्कूल में एक गंभीर और चौंकाने वाली घटना सामने आई है. स्कूल की जूनियर क्लास की छात्राओं ने आरोप लगाया कि सीनियर क्लास के तीन छात्रों ने उनकी पानी की बोतल में पेशाब मिला दिया. यह जानकारी मिलते ही स्कूल परिसर में तनाव फैल गया और अभिभावक बड़ी संख्या में स्कूल पहुंच गए.

घटना की खबर फैलते ही करणी सेना के स्थानीय प्रतिनिधि भी स्कूल आ गए और आरोपी छात्रों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की. स्कूल में कुछ देर तक हंगामा रहा और स्थिति बिगड़ने लगी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हंगामा कर रहे दोनों पक्षों को शांत कराया. इसके बाद सभी को थाने बुलाकर तहरीर ली गई.

सीनियर क्लास के तीन छात्रों पर गंभीर आरोप

शिकायतकर्ता पक्ष का कहना है कि आरोपी छात्रों के खिलाफ पहले भी गलत व्यवहार की शिकायत की गई थी, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने कोई कदम नहीं उठाया. करणी सेना के पदाधिकारी और पीड़ित छात्रा के पिता शिव गुप्ता ने बताया कि लगातार अभद्र व्यवहार की शिकायतें हो रही थीं. उन्होंने कहा कि अब पुलिस को तहरीर देकर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है.

दूसरी ओर, स्कूल प्रबंधन ने भी अपनी तहरीर पुलिस को सौंपी है. प्रबंधक विनोद गुप्ता का कहना है कि शिकायत लेकर आए लोग बड़ी संख्या में स्कूल परिसर में पहुंचे और स्टाफ तथा छात्रों से बदसलूकी की. उन्होंने पुलिस से उचित कार्रवाई की मांग की है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत लेकर मामला शिक्षा विभाग को भेज दिया है. विभाग की टीम पूरे मामले की जांच रिपोर्ट तैयार करेगी. इस घटना के बाद यह चर्चा भी तेज हो गई है कि विद्यालयी वातावरण में पढ़ने वाले किशोर इस तरह के व्यवहार तक कैसे पहुंच जाते हैं और ऐसी सोच कैसे विकसित होती है. फिलहाल जांच पूरी होने का इंतजार है.



