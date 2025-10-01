दुबई के शेख को कॉलेज की लड़कियां सप्लाई करता था बाबा, व्हाट्सऐप चैट्स से सनसनीखेज खुलासे

बाबा स्वामी चेतान्यानंद उर्फ पार्थ सारथी की गिरफ्तारी के बाद अब उसके काले कारनामों से पर्दा उठ रहा है. पुलिस की पूछताछ में भले ही वह गोलमोल जवाब दे रहा हो, लेकिन उसके मोबाइल से मिले व्हाट्सऐप चैट्स ने उसकी असलियत को सामने ला दिया है. इन चैट्स से साफ हो गया है कि कथित बाबा न सिर्फ अपने भक्तों और महिला अनुयायियों को बहकाता था, बल्कि विदेशी शेखों तक को लड़कियां सप्लाई करता था.

सबसे बड़ा खुलासा उस चैट से हुआ, जिसमें स्वामी ने खुद लिखा कि दुबई का एक शेख सेक्स पार्टनर चाहता है, क्या तुम्हारी कोई अच्छी दोस्त है? यह मैसेज सामने आते ही पुलिस भी सन्न रह गई. अब साफ हो चुका है कि यह बाबा धार्मिक चोले और स्कूल की आड़ में बड़े पैमाने पर गर्ल्स सप्लाई रैकेट भी चलाता था और उसका नेटवर्क देश से लेकर खाड़ी देशों तक फैला हुआ था.

चैट्स का काला सच

स्वामी चेतान्यानंद के मोबाइल में पुलिस को कई लड़कियों से हुई लंबी बातचीत मिली है. इनमें से ज्यादातर चैट्स उसकी मनमानी, लालसा और धंधे की ओर इशारा करती हैं.

एक चैट में वह एक लड़की से लगातार पूछता है कि बेबी, ड्यूटी पूरी हुई] लड़की जवाब देती है कि शिफ्ट पर जा रही हूँ सर. इसके बाद बाबा उसे गुड इवनिंग मेरी सबसे प्यारी बेबी डॉल बेटी कहकर मैसेज करता है. लड़की जवाब देती है कि यहां दोपहर है सर, हैप्पी आफ्टरनून. आपने कुछ खाया सर? यहां तक कि सामान्य बातचीत में भी वह लड़कियों को बेबी, डॉटर डॉल और स्वीटी जैसे शब्दों से संबोधित करता था.

लगातार परेशान करने वाला बाबा

कुछ चैट्स में साफ दिखता है कि बाबा दिन-रात एक ही लड़की को मैसेज भेजता रहता था.

- स्वीटी बेबी डॉटर डॉल

- बेबyyyyy

- तुम मुझसे नाराज़ क्यों हो 😭😭😭

यहां तक कि वह लगातार ‘बेबी... बेबी... बेबी’ लिखकर मैसेज भेजता था. इससे साफ है कि वह लड़कियों पर मानसिक दबाव डालकर उन्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता था.

दुबई कनेक्शन की पोल

सबसे सनसनीखेज चैट तब सामने आई, जब उसने एक लड़की से लिखा कि दुबई का एक शेख सेक्स पार्टनर चाहता है, क्या तुम्हारी कोई अच्छी दोस्त है? जब लड़की ने मना कर दिया और कहा कि उसके पास कोई नहीं है, तो स्वामी ने दबाव डालते हुए पूछा कि ये कैसे संभव हो सकता है? तुम्हारी कोई क्लास मेट, जूनियर हो तो भेजो. इससे साफ है कि बाबा लड़कियों को न केवल खुद इस्तेमाल करता था, बल्कि उन्हें विदेश भेजने की भी कोशिश करता था.

अश्लीलता से भरे चैट

एक अन्य चैट में बाबा लिखता है कि तुम मेरे साथ नहीं सोओगे? गुड नाइट, शुभ रात्रि, बताओ. यहां उसकी असलियत और भी खुल जाती है कि वह महिलाओं को किस तरह मजबूर करता था.

लड़कियों को भेजता था विदेश, हनीट्रैप का खेल

जांच में यह भी सामने आया है कि बाबा ने कई लड़कियों को अल्मोड़ा और अन्य जगहों पर भेजा. एक मामले में उसने एक युवती से कहा कि किसी लड़के के साथ अंतरंग फोटो खिंचवाकर उसे भेजे. दरअसल, बाबा उस युवक को हनीट्रैप में फंसाना चाहता था. इसके लिए उसने लड़की को पैसे भी दिए थे.

लंदन नंबर से करता था फरारी में संपर्क

पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि फरारी के दौरान बाबा लंदन का एक वॉट्सऐप नंबर इस्तेमाल कर रहा था. इस नंबर से वह लगातार लड़कियों के संपर्क में था. मोबाइल से बड़े पैमाने पर चैट डिलीट की गई थीं, लेकिन रिकवरी के दौरान कई चौंकाने वाले संवाद सामने आए. इनमें से एक चैट में बाबा ने एक लड़की को बार-बार लिखा बेबी आई लव यू. जब लड़की ने उसे ब्लॉक कर दिया तो भी वह लगातार नए नंबर से संपर्क साधने की कोशिश करता रहा.

सीसीटीवी भी बाबा के कब्जे में

बाबा के मोबाइल से HIK Vision नामक एक ऐप भी मिला. जांच में पता चला कि इस ऐप के जरिए आश्रम के सभी सीसीटीवी कैमरे सीधे उसके मोबाइल से जुड़े हुए थे. यानी, आश्रम का हर कोना उसकी निगरानी में था. कौन, कब और कहां जा रहा है. इसकी जानकारी बाबा को रियल टाइम में रहती थी. इससे वह लड़कियों की गतिविधियों पर नजर रखता और मौका देखकर उन्हें अपने कमरे में बुला लेता.

महंगे गिफ्ट और एयरहोस्टेस का झांसा

बाबा सिर्फ झूठे आडंबर का सहारा ही नहीं लेता था, बल्कि लड़कियों को अपने जाल में फंसाने के लिए महंगे गहने, घड़ियां और डिजाइनर चश्मे तक गिफ्ट करता था. उसके मोबाइल और दस्तावेजों से यह भी सामने आया कि उसने कई लड़कियों के रिज्यूमे मंगवाए थे. पुलिस को शक है कि बाबा एयरहोस्टेस की नौकरी का झांसा देकर युवतियों को बहलाता और फिर उन्हें अपने नेटवर्क में शामिल करता.

