scorecardresearch
 

Feedback

राम मंदिर में ध्वजारोहण से पहले अयोध्या के सभी होटल हाउसफुल, खचाखच भरी रामनगरी

अयोध्या में 24 नवंबर को श्रीराम मंदिर ध्वजारोहण समारोह को लेकर देशभर से भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है. शहर के सभी होटल, गेस्ट हाउस और धर्मशालाएं पहले ही बुक हो चुकी हैं. वीवीआईपी प्रवेश द्वार को विशेष रूप से सजाया जा रहा है. श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट अतिथियों के ठहरने की व्यवस्था में जुटी हुई है.

Advertisement
X
राम मंदिर में आयोजित होगा भव्य कार्यक्रम (Photo: ITG)
राम मंदिर में आयोजित होगा भव्य कार्यक्रम (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भगवान श्रीराम की पावन नगरी इन दिनों भक्ति, श्रद्धा और उल्लास के रंग में पूरी तरह रंगी हुई है. श्रीराम मंदिर के शिखर पर होने वाले ऐतिहासिक ध्वजारोहण समारोह ने पूरे शहर को एक भव्य उत्सव स्थल में बदल दिया है. इस आयोजन को लेकर अयोध्या में देशभर से श्रद्धालुओं, संतों और विशिष्ट अतिथियों का आगमन लगातार जारी है, जिसके कारण शहर के सभी होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशालाएं और होमस्टे पूरी तरह हाउसफुल हो चुके हैं.

20 नवंबर से 30 नवंबर तक एक भी कमरा खाली नहीं

स्थानीय होटल संचालकों के अनुसार, 20 नवंबर से 30 नवंबर तक अयोध्या में एक भी कमरा खाली नहीं है. चाहे दो या तीन सितारा होटल हों या लग्जरी होम स्टे हर जगह ‘हाउसफुल’ का बोर्ड टंगा हुआ है. यहां तक कि मंदिर क्षेत्र से दूर के इलाकों में भी कमरे महीनों पहले बुक हो चुके हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Road accidents in UP
यूपी में सड़कों पर मौत का तांडव... 24 घंटों में 26 की मौत, 12 से ज्यादा घायल 
A massive gathering of faith at the Ganga ghats, causing a traffic jam!
कार्तिक पूर्णिमा पर अयोध्या से हरिद्वार-पटना के घाटों तक भारी भीड़; Video 
रियल एस्टेट से खूब कमाई करता है बच्चन परिवार
अमिताभ बच्चन ने बेचे 2 आलीशान अपार्टमेंट, कमाया बंपर मुनाफा 
यूपी के इन शहरों में कम कीमत में खरीदें प्रॉपर्टी
NCR से सस्ते हैं ये 4 शहर, जहां 30 लाख में मिल रहा है 2BHK फ्लैट 
Ram Mandir
राम मंदिर के शिखर पर कलश और ध्वजदंड स्थापित... अब PM मोदी फहराएंगे 'सूर्य ध्वज' 

राम मंदिर का गेट नंबर 11, जिसे विशेष रूप से वीवीआईपी प्रवेश द्वार के रूप में तैयार किया गया है और आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. गुलाबी पत्थरों से सजे इस द्वार को दीपोत्सव के दौरान 'आदि शंकराचार्य द्वार' नाम दिया गया था. इसी मार्ग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश-विदेश के विशिष्ट अतिथि मंदिर में प्रवेश करेंगे.

24 नवंबर को होगा विशेष कार्यक्रम

Advertisement

कारीगर दिन-रात इस द्वार को सजाने-संवारने में लगे हुए हैं क्योंकि अब बस 18 दिन शेष हैं उस ऐतिहासिक क्षण के लिए जब भगवान श्रीराम मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज फहराया जाएगा. श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि सभी विशेष अतिथियों के ठहरने की व्यवस्थाएं पहले से तय कर दी गई हैं. सभी को होटल, गेस्ट हाउस, होम स्टे और आश्रमों में व्यवस्थित रूप से ठहराया जाएगा.

उन्होंने यह भी कहा कि 24 नवंबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश के श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है. इसके अलावा किसी अन्य क्षेत्र के लोगों को उस दिन आने से बचने की अपील की गई है, ताकि भीड़ पर नियंत्रण रखा जा सके.

अयोध्या प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि अगर वो 24 या 25 नवंबर को आने की योजना बना रहे हैं, तो पहले बुकिंग और ट्रैफिक व्यवस्था की जानकारी अवश्य ले लें, क्योंकि उस दौरान अयोध्या में प्रवेश भी सीमित रहेगा.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव लाइव
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Gopalganj Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    आर्थिक राशिफल
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Advertisement