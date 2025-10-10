scorecardresearch
 

Feedback

Ayodhya Blast: एक झटके में मकान जमींदोज, शवों के चिथड़े उड़े, धमाके के बाद 12 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

अयोध्या के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के पगलाभारी गांव में बीती शाम हुए भीषण विस्फोट में घर पूरी तरह जमींदोज हो गया. इस दर्दनाक हादसे में तीन बच्चों सहित 5 लोगों की मौत हो गई. धमाका इतना तेज था कि कई किलोमीटर तक आवाज सुनाई दी. रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह तक जारी रहा. प्रारंभिक जांच में घरेलू गैस सिलेंडर में विस्फोट की बात सामने आई है.

Advertisement
X
मकान में ब्लास्ट के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन करती टीमें (Photo- ITG)
मकान में ब्लास्ट के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन करती टीमें (Photo- ITG)

एक-एक ईंट बिखरी, पूरा घर जमींदोज, सिर्फ मलबा ही मलबा... और भीषण धमाके के बाद जिंदगी बचाने की जंग. अयोध्या के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के पगलाभारी गांव में बीती शाम हुए विस्फोट के बाद का मंजर देखकर हर कोई सिहर उठा. शवों के चिथड़े उड़ चुके थे. हर तरफ चीख-पुकार मची थी. 

इस हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिनमें तीन बच्चे और दो वयस्क शामिल हैं. पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है. वहीं, रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह तक जारी रहा, क्योंकि मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है. 

प्रारंभिक जांच में घरेलू गैस सिलेंडर में विस्फोट की बात सामने आई है. हालांकि, सटीक कारणों का पता जांच के बाद ही चल पाएगा. फिलहाल, पुलिस-प्रशासन जांच पड़ताल में जुटा हुआ है. स्थानीय लोगों के अनुसार, धमाका इतना तेज था कि आसपास के घरों की दीवारें हिल गईं. कई किलोमीटर तक ब्लास्ट की आवाज सुनाई दी.

सम्बंधित ख़बरें

इंग्लैंड के वेलिंगबोरो शहर के मेयर राज मिश्रा पहुंचे अयोध्या. (Photo: ITG)
इंग्लैंड के वेलिंगबोरो शहर के मेयर राज मिश्रा पहुंचे अयोध्या 
अयोध्या में सिलेंडर ब्लास्ट से मका ढहा
अयोध्या में सिलेंडर ब्लास्ट से मकान ढहा, 5 की मौत, मलबे में कई के दबे होने की आशंका 
राम मंदिर में पूजा करते सीएम योगी आदित्यनाथ (Photo : ITG)
अयोध्या में चार प्रमुख द्वारों के नाम बदले, रामनगरी के लिए सीएम योगी का नया प्लान  
अयोध्या के आसमान में दिखेगी रामलीला. (Photo: ITG)
आसमान में दिखेगी रामलीला, अयोध्या में होने जा रहा अनोखा प्रयोग 
Preparations for Deepotsav in Ayodhya are in full swing (Photo- ITG)
अयोध्या में राम की पैड़ी पर बन रहे 6 विशालकाय दीपक, इस बार का दीपोत्सव होगा और खास 

उधर, घटना की सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल के साथ फायर ब्रिगेड, बम निरोधक दस्ते और एटीएस की टीम भी पहुंच गई. पूरे इलाके को घेर लिया गया. घटनास्थल से फटा हुआ कुकर और सिलिंडर बरामद हुआ है. जानकारी के मुताबिक, रामकुमार गुप्ता उर्फ पप्पू के मकान में विस्फोट हुआ है. इसमें रामकुमार की भी जान चली गई.   

Advertisement

 
एडीजी जोन लखनऊ सुजीत पांडेय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रारंभिक जांच में पटाखा या किसी विस्फोटक की बात सामने नहीं आई है. संभावना है कि धमाका कुकर या गैस सिलेंडर फटने से हुआ हो. पुलिस टीम को मौके से कोई विस्फोटक के अवशेष नहीं मिले हैं. फिलहाल, बीडीएस और एफएसएल की टीमें जांच कर रही हैं. मलबे को हटाने का काम चल रहा है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IND vs WI Live Score
    करवा चौथ बॉलीवुड मूवी
    करवा चौथ राशिफल
    करवा चौथ मूनराइज टाइम
    करवा चौथ सरगी टाइम
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election Result 2025
    Advertisement