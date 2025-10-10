Ayodhya Blast: एक झटके में मकान जमींदोज, शवों के चिथड़े उड़े, धमाके के बाद 12 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

एक-एक ईंट बिखरी, पूरा घर जमींदोज, सिर्फ मलबा ही मलबा... और भीषण धमाके के बाद जिंदगी बचाने की जंग. अयोध्या के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के पगलाभारी गांव में बीती शाम हुए विस्फोट के बाद का मंजर देखकर हर कोई सिहर उठा. शवों के चिथड़े उड़ चुके थे. हर तरफ चीख-पुकार मची थी.

इस हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिनमें तीन बच्चे और दो वयस्क शामिल हैं. पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है. वहीं, रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह तक जारी रहा, क्योंकि मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है.

प्रारंभिक जांच में घरेलू गैस सिलेंडर में विस्फोट की बात सामने आई है. हालांकि, सटीक कारणों का पता जांच के बाद ही चल पाएगा. फिलहाल, पुलिस-प्रशासन जांच पड़ताल में जुटा हुआ है. स्थानीय लोगों के अनुसार, धमाका इतना तेज था कि आसपास के घरों की दीवारें हिल गईं. कई किलोमीटर तक ब्लास्ट की आवाज सुनाई दी.

उधर, घटना की सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल के साथ फायर ब्रिगेड, बम निरोधक दस्ते और एटीएस की टीम भी पहुंच गई. पूरे इलाके को घेर लिया गया. घटनास्थल से फटा हुआ कुकर और सिलिंडर बरामद हुआ है. जानकारी के मुताबिक, रामकुमार गुप्ता उर्फ पप्पू के मकान में विस्फोट हुआ है. इसमें रामकुमार की भी जान चली गई.

एडीजी जोन लखनऊ सुजीत पांडेय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रारंभिक जांच में पटाखा या किसी विस्फोटक की बात सामने नहीं आई है. संभावना है कि धमाका कुकर या गैस सिलेंडर फटने से हुआ हो. पुलिस टीम को मौके से कोई विस्फोटक के अवशेष नहीं मिले हैं. फिलहाल, बीडीएस और एफएसएल की टीमें जांच कर रही हैं. मलबे को हटाने का काम चल रहा है.

---- समाप्त ----