scorecardresearch
 

Feedback

औरैया में ‘I Love Muhammad’ पोस्टर से मचा हड़कंप, पुलिस ने लोगों से शांति की अपील की

औरैया के सत्ती तालाब इलाके में ‘आई लव मोहम्मद’ लिखा पोस्टर लगने और वीडियो वायरल होने से हड़कंप मच गया. पुलिस मौके पर पहुंची तो पोस्टर हटा दिए गए थे. पूर्व मंत्री मोहम्मद इरशाद और पुलिस ने मिलकर शांति की अपील की और लोगों से कहा कि किसी भी समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला काम न करें.

Advertisement
X
आई लव मोहम्मद पोस्टर से मचा बवाल (Photo: Screengrab)
आई लव मोहम्मद पोस्टर से मचा बवाल (Photo: Screengrab)

औरैया जिले के सत्ती तालाब इलाके में उस वक्त हलचल मच गई जब तकिया मोहल्ले के पास आई लव मोहम्मद लिखा एक पोस्टर लगाया गया और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई और तत्काल मौके पर पहुंची. पुलिस के पहुंचने तक पोस्टर हटा लिया गया था.

स्थानीय लोगों ने बताया कि समुदाय के जिम्मेदार लोगों ने मिलकर पोस्टर को खुद ही उतरवा दिया. इसके बाद माहौल शांत रहा. पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मोहम्मद इरशाद ने कहा कि यह पोस्टर हुजूर के सपोर्ट में लगाया गया था

आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर मिलने से मचा हड़ंकप

सम्बंधित ख़बरें

अहमदाबाद में AIMIM के सदस्यों ने उत्तर प्रदेश पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के विरोध में प्रदर्शन किया. (Photo: ITG)
कानपुर से उठे 'I Love Muhammad' ट्रेंड पर मचा बवाल, आखिर क्यों देशभर में मुस्लिम निकाल रहे हैं जुलूस? 
AIMIM chief Asaduddin Owaisi (Photo: X/AIMIM)
'सिर्फ अल्लाह की इबादत...', I Love Muhammad विवाद पर बोले ओवैसी 
iPhone 17 Pro Max Cosmic Orange Color
'मैं मुस्लिम हूं but I love this color', भगवा iPhone खरीदकर बोला शख्स 
उन्नाव में 'I Love Muhammad' जुलूस के दौरान बवाल, भड़काऊ नारेबाजी  
उन्नाव में 'I Love Muhammad' जुलूस के दौरान बवाल, भड़काऊ नारेबाजी  

लेकिन समाज के लोगों ने इसे हटाकर संदेश दिया कि कोई भी ऐसा काम न करें जिससे किसी भी समाज की भावनाएं आहत हों. साथ ही उन्होंने कहा कि औरैया जिले में हमेशा से भाईचारा रहा है और आगे भी इसे बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी है.

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की

इरशाद ने अपील की कि जिले में कभी भी ऐसा काम न हो जिससे आपसी सौहार्द बिगड़े. उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि औरैया जिले की गंगा-जमुनी तहजीब बरकरार रहे. अपर पुलिस अधीक्षक आलोक मिश्रा ने बताया कि सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची. पूछताछ में पता चला कि पोस्टर लगाने वालों ने स्वयं उसे हटा लिया है. फिलहाल क्षेत्र में कानून व्यवस्था सामान्य है और पुलिस सतर्क है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement