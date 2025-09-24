औरैया में ‘I Love Muhammad’ पोस्टर से मचा हड़कंप, पुलिस ने लोगों से शांति की अपील की

औरैया जिले के सत्ती तालाब इलाके में उस वक्त हलचल मच गई जब तकिया मोहल्ले के पास आई लव मोहम्मद लिखा एक पोस्टर लगाया गया और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई और तत्काल मौके पर पहुंची. पुलिस के पहुंचने तक पोस्टर हटा लिया गया था.

स्थानीय लोगों ने बताया कि समुदाय के जिम्मेदार लोगों ने मिलकर पोस्टर को खुद ही उतरवा दिया. इसके बाद माहौल शांत रहा. पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मोहम्मद इरशाद ने कहा कि यह पोस्टर हुजूर के सपोर्ट में लगाया गया था

आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर मिलने से मचा हड़ंकप

लेकिन समाज के लोगों ने इसे हटाकर संदेश दिया कि कोई भी ऐसा काम न करें जिससे किसी भी समाज की भावनाएं आहत हों. साथ ही उन्होंने कहा कि औरैया जिले में हमेशा से भाईचारा रहा है और आगे भी इसे बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी है.

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की

इरशाद ने अपील की कि जिले में कभी भी ऐसा काम न हो जिससे आपसी सौहार्द बिगड़े. उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि औरैया जिले की गंगा-जमुनी तहजीब बरकरार रहे. अपर पुलिस अधीक्षक आलोक मिश्रा ने बताया कि सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची. पूछताछ में पता चला कि पोस्टर लगाने वालों ने स्वयं उसे हटा लिया है. फिलहाल क्षेत्र में कानून व्यवस्था सामान्य है और पुलिस सतर्क है.

