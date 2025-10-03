scorecardresearch
 

बिन बताए रफूचक्कर हो गई बहू... और दहेज हत्या में फंस गए ससुराल वाले, अब दो साल बाद खुला राज

औरैया जिले में दो साल पहले दहेज हत्या के मामले में मृत मान ली गई विवाहिता जीवित बरामद हुई है. शादी के बाद रहस्यमयी ढंग से गायब हुई महिला को पुलिस ने मध्य प्रदेश से सकुशल पाया है.परिजनों ने उसकी गुमशुदगी पर पति सहित छह ससुराल वालों पर मुकदमा दर्ज कराया था. अब महिला के मिलने से केस का रुख बदल सकता है और अदालत में बड़ा असर पड़ेगा.

2 साल से बहू की हत्या में फंसे थे ससुराल वाले, अब खुला राज (Photo: ITG)
2 साल से बहू की हत्या में फंसे थे ससुराल वाले, अब खुला राज (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के औरैया जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. दरअसल, यहां दो साल पहले जिस महिला को  मृत मानकर उसके  परिजनों ने दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था, वही महिला अब जीवित मिली है. पुलिस ने उसे मध्य प्रदेश से बरामद किया है.

2 साल पहले गायब हो गई थी बहू

थाना कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पढ़ीन की मड़ैया की रहने वाली 20 वर्षीय विवाहिता की शादी करीब डेढ़ साल पहले हुई थी. शादी के कुछ समय बाद ही वह रहस्यमयी परिस्थितियों में अपनी ससुराल से गायब हो गई.

काफी खोजबीन के बाद भी जब उसका कोई सुराग नहीं मिला तो 23 अक्टूबर 2023 को विवाहिता के मायके पक्ष ने थाना कोतवाली औरैया में गुमशुदगी दर्ज कराई. लेकिन लंबे समय तक कोई पता न चलने पर मामला और गंभीर हो गया. परिजनों ने शक जताते हुए इसे दहेज हत्या का मामला बताया और अदालत के आदेश पर थाना कोतवाली औरैया में मुकदमा दर्ज कराया गया. इस केस में पति समेत कुल छह ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ धारा 498ए, 304बी आईपीसी और 3/4 डीपी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था.

मायके वालों ने किया था दहेज हत्या का केस

इस पूरे मामले की विवेचना सीओ सिटी औरैया के द्वारा की जा रही थी. जांच के दौरान एसओजी और सर्विलांस टीम को सक्रिय किया गया और लगातार प्रयासों के बाद गुमशुदा विवाहिता की लोकेशन मध्य प्रदेश में मिली.

एमपी में मिली लापता बहू

वहीं पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए विवाहिता को मध्य प्रदेश से सकुशल बरामद कर लिया है. फिलहाल उसे औरैया लाकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है. क्षेत्राधिकारी सदर अशोक कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि लगभग दो साल पहले महिला गुमशुदा हो गई थी. परिजनों ने दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था. कोर्ट के आदेश पर ससुराल वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना की जा रही थी. एसओजी और सर्विलांस की मदद से महिला को मध्य प्रदेश से जिंदा बरामद कर लिया गया है.

आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है. यानी जिस महिला को मृत समझकर हत्या का मुकदमा चल रहा था, वही महिला जिंदा निकली. इस बरामदगी के बाद अब पूरे मामले का रुख बदल सकता है और अदालत में इसका बड़ा असर पड़ना तय है.

