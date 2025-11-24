'लंदन से आपके लिए गिफ्ट में ज्वैलरी भेजी है...' एक्साइज ड्यूटी के नाम पर महिला से ठगे 30.63 लाख

उत्तर प्रदेश के औरैया पुलिस ने एक बार फिर बड़ी साइबर ठगी का किया खुलासा किया है. यहां सोशल मीडिया के जरिए एक महिला की एक शख्स से बातचीत होनी हुई. काफी बातचीत के बाद युवक ने कहा आप का लिए लंदन से ज्वेलरी भेज रहा हूं. कूरियर महाराष्ट आ गया है लेकिन कुछ एक्साइज ड्यूटी लगनी है तो कुछ पैसा डालना है. महिला ने बात मानकर व्यक्ति के द्वारा बताए गए अलग- अलग खातों में 30 लाख 63 हजार रुपए डाल दिए. जब तक महिला को ठगी का अंदाजा हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी.

ठगी का शिकार होने के बाद महिला ने औरैया साइबर थाने में मामला दर्ज कराया. इसके बाद पुलिस अधीक्षक द्वारा SOG की सर्विलांस पुलिस की टीम को लगाया गया जहां पर पुलिस ने झांसी मोंठ से दो लोगों को गिरफ्तार किया. उनके पास से एक लाख चालीस हजार रुपए एवं फर्जी आधार कार्ड के साथ- साथ मोबाइल भी बरामद किए गए.

पुलिस का कहना है कि ठगी की राशि देश भर के कई राज्यों- असम, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के विभिन्न खातों में भेजी गई थी. इसके आधार पर पुलिस टीमों ने संबंधित राज्यों में छापेमारी शुरू कर दी है और जल्द ही इस गिरोह के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

औरैया पुलिस लगातार लोगों को साइबर अपराधियों से सावधान रहने की अपील कर रही है. बावजूद इसके लोग ठगों की मीठी बातों और लालच में आकर अपनी मेहनत की कमाई गंवा देते हैं. पुलिस ने दोहराया कि सोशल मीडिया पर किसी भी अपरिचित व्यक्ति पर भरोसा न करें और किसी भी संदिग्ध लिंक, कॉल या भुगतान के अनुरोध की तुरंत पुलिस को सूचना दें.



