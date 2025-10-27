scorecardresearch
 

बिजनौर: WhatsApp ग्रुप पर आई APK फाइल, शादी का कार्ड समझ किया फॉरवर्ड, 100 से ज्यादा मोबाइल हुए हैक

बिजनौर जिले में साइबर ठगों ने शादी के कार्ड के नाम पर WhatsApp पर APK फाइल भेजकर 100 से अधिक लोगों के मोबाइल हैक कर लिए. एक पीड़ित के खाते से ₹2700 भी उड़ा लिए गए. किसान संगठन के ग्रुप में गलती से फाइल फॉरवर्ड होने पर महिला जिलाध्यक्ष उपमा चौहान ने इसे डाउनलोड किया, जिसके बाद हैकिंग शुरू हुई.

WhatsApp मैसेज के जरिए मोबाइल किए हैक (File Photo: Getty Images)
यूपी के बिजनौर में साइबर ठगों ने धोखाधड़ी का नया तरीका अपनाया है.  उन्होंने WhatsApp पर शादी के कार्ड के नाम पर एक APK फाइल भेजी, जिसे डाउनलोड करते ही 100 से अधिक लोगों के मोबाइल हैक हो गए. एक पीड़ित के खाते से ₹2700 भी उड़ा लिए गए हैं.  इस घटना के बाद लोगों में दहशत है. 

साइबर ठगों ने एक व्यक्ति के बैंक खाते से ₹2700 भी उड़ा लिए. मामले में महिला किसान प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष उपमा चौहान ने शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस अब मामले की जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दे रही है. 

दरअसल, एक किसान संगठन के WhatsApp ग्रुप पर एक सदस्य ने गलती से शादी का कार्ड समझकर APK फाइल फॉरवर्ड कर दी थी. किसान संगठन की महिला प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष उपमा चौहान ने इसे डाउनलोड किया, जिसके बाद उनका मोबाइल हैक हो गया. इसके बाद साइबर ठगों ने उपमा चौहान के परिचितों के मोबाइल पर भी यह फाइल फॉरवर्ड कर दी. जिन्होंने इसे डाउनलोड किया, उनके भी मोबाइल हैक हो गए. 

धामपुर निवासी सतीश कुमार ने बताया कि उन्होंने भी इस फाइल को डाउनलोड किया था, जिसके बाद उनके खाते से ₹2700 निकल गए. पत्रकार दिनेश प्रजापति ने बताया कि परिचित के नंबर से आने के कारण उन्होंने फाइल डाउनलोड कर ली, जिससे उनका मोबाइल भी हैक हो गया और अपने आप मैसेज जाने लगे. मजबूरन उन्हें अपना फोन बंद करके फॉर्मेट लगवाना पड़ा. ब्लॉक अध्यक्ष अमरपाल सिंह, पत्रकार धीरेंद्र शेखावत और गजराज सहित कई अन्य लोग भी इस हैकिंग का शिकार हुए. 

पीड़ितों में से कुछ लोगों के मोबाइल से उनका सारा डेटा गायब हो गया है. हालांकि, ₹2700 के अलावा अभी तक किसी अन्य खाते से पैसे निकलने की जानकारी नहीं मिली है. उपमा चौहान ने साइबर पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज कराई है. धामपुर के सीओ अभय कुमार पांडे ने मामले की जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है. इस घटना के बाद लोगों में डर है और वे WhatsApp पर आने वाले शादी के कार्ड भी डाउनलोड करने से डर रहे हैं.
 

---- समाप्त ----
