जमीन के लिए हैवान बन गया भाई, रेता सगी बहन का गला... यूपी के अमरोहा में खौफनाक कांड

उत्तर प्रदेश के अमरोहा में जमीन के विवाद में एक भाई ने अपनी ही सगी बहन की गला काट कर हत्या कर दी. घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस कानूनी कार्यवाही में जुटी है. वहीं एसपी अमरोहा अमित कुमार आनंद ने भी घटना का मौका मुआयना किया है मृतका की मां की तहरीर पर पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है आरोपी भाई हत्या कर फरार है पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए 4 टीमों का गठन किया है.

तस्वीरें अमरोहा देहात थाना इलाके के नन्हेड़ा गांव की हैं जहां भगवान दास की 32 साल की बेटी संयोगिता को उसके ही सगे भाई ने धारदार हथियार से गला काटकर मार डाला. घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है. ग्रामीण हैरान हैं कि इंसान लालच में किस कदर हैवान बन सकता है कि अपनी ही बहन को भी मार दे.

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस के मुताबिक परिवार में कई दिनों से जमीन बांटने को लेकर विवाद चल रहा था. इसी विवाद ने एक खौफनाक मोड़ ले लिया जब युवती के सगे भाई ने उसपर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में संयोगिता की मौके पर ही मौत हो गई.

वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. पुलिस ने पूरे इलाके में उसकी तलाश शुरू कर दी है गांव में मातम पसरा हुआ है. लोग स्तब्ध जिस भाई ने बहन के साथ बचपन बिताया वही आद लालच में इतना निर्दयी बन गया कि बहन को मौत के घाट उतार दिया. आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीम लगी हैं.

