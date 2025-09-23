UP: रास्ते में रोका, फिर लूट ली बाइक और कैश... 24 घंटे में एनकाउंटर के बाद 3 लुटेरे अरेस्ट

उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में पुलिस ने सरेआम लूट की घटना को अंजाम देने वाले तीन बदमाशों को 24 घंटे के भीतर एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया. मटौंध थाना क्षेत्र के चमरहा गांव निवासी और नाई की दुकान चलाने वाले प्रमोद सेन बीते दिन अपन दुकान से घर लौट रहे थे. रास्ते में मोड़ के पास तीन बदमाशों ने उनका रास्ता रोक लिया. आरोपियों ने मारपीट कर प्रमोद से बाइक, चार हजार रुपये और मोबाइल लूट लिया और फरार हो गए.

पीड़ित की शिकायत पर मटौंध थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू की. मंगलवार की सुबह पुलिस को इनके ठिकाने की सूचना मिली. मटौंध थाना पुलिस और एसओजी टीम ने घेराबंदी की तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने तीनों को दबोच लिया. इस दौरान मुख्य आरोपी चंद्रभान के पैर में गोली लगी, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

वहीं, उसके दो साथियों शिवपूजन और बृजेश को गिरफ्तार कर थाना लाया गया. गिरफ्तार बदमाश महोबा जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं. इनके कब्जे से लूटी गई बाइक, मोबाइल, 1 हजार 520 रुपये नकद और दो अवैध तमंचे बरामद किए गए हैं. पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, मुख्य आरोपी चंद्रभान के खिलाफ 18 गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं.

एसपी शिवराज ने बताया कि पुलिस और एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में लूट की वारदात में शामिल तीनों बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है. एक आरोपी को पैर में गोली लगी है, जबकि बाकी दोनों को सुरक्षित पकड़ा गया है. पुलिस ने लूट की गई संपत्ति और हथियार बरामद कर लिए हैं और अब आरोपियों को जेल भेजने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है.

