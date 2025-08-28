scorecardresearch
 

अमेठी में दर्दनाक हादसा... तेज रफ्तार बस ने बाइक को मारी टक्कर, दो लोगों ने मौके पर तोड़ा दम

यूपी के अमेठी में अयोध्या-रायबरेली हाइवे पर दर्दनाक हादसा हो गया. यहां तेज रफ्तार बस ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया. इसी के साथ शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं. फरार बस चालक की तलाश की जा रही है.

एक्सीडेंट में दो लोगों की मौत. (Photo: Representational)
एक्सीडेंट में दो लोगों की मौत. (Photo: Representational)

उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जायजा लिया. पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं. इसी के साथ घटना की जांच-पड़ताल शुरू कर दी है.

एजेंसी के अनुसार, अयोध्या-रायबरेली हाइवे पर रानीगंज के पास ये घटना हुई. यहां तेज रफ्तार बस ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई. पुलिस का कहना है कि बाइक पर दो व्यक्ति सवार थे, इनमें 60 वर्षीय हुसैन मुज़तबा और 57 वर्षीय अमीरुल हसन शामिल थे, जो हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को तुरंत जगदीशपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

पुलिस के अनुसार, हादसे के बाद ड्राइवर बस छोड़कर फरार हो गया. उसकी तलाश में पुलिस ने मौके पर और आसपास के रास्तों पर दबिश दी. पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और जल्द ही आरोपी चालक को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है.

घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं. इसी के साथ आगे की कार्रवाई की जा रही है. हादसे के बाद मृतकों के परिवारजनों में कोहराम मच गया. आसपास के लोग उनके घरों पर शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे और परिजनों को ढांढस बंधाया.

