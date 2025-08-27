scorecardresearch
 

Feedback

अमेठी में मां-बेटी ने पिता को पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट, गेहूं पिसवाने को लेकर हुआ था विवाद

अमेठी जिले के चदाईपुर गांव में मां-बेटी ने मिलकर पिता की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी. विवाद गेहूं को चक्की पर पिसाने के लिए ले जाने से मना करने पर हुआ. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मां-बेटी को गिरफ्तार कर लिया.

Advertisement
X
हत्या की जांच करती पुलिस (Photo: Screengrab)
हत्या की जांच करती पुलिस (Photo: Screengrab)

अमेठी के गौरीगंज थाना क्षेत्र के चदाईपुर गांव में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई. यहां एक मां-बेटी ने मिलकर अपने पति और पिता को पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया. विवाद का कारण सिर्फ इतना था कि मृतक ने गेहूं को चक्की पर पिसाने ले जाने से मना कर दिया था.

मृतक की पहचान 55 वर्षीय राम अजोर चौहान के रूप में हुई. पुलिस के अनुसार, बुधवार को घर में विवाद के दौरान पत्नी लकराजी ने अपनी बेटी अमिता के साथ मिलकर लाठी-डंडों से हमला कर दिया. गंभीर चोटों के चलते राम अजोर की मौके पर ही मौत हो गई.

लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या

सम्बंधित ख़बरें

dalit youth murdered
सहारनपुर में दलित युवक की चाकू मारकर हत्या, मेला देखकर लौट रहा था घर 
पत्नी के रिश्तेदारों सहित 12 लोगों पर FIR
Love मैरिज के बाद पहली बार घर आया था कपल, पत्नी की फैमिली ने कर दी दामाद की हत्या 
छत्तीसगढ़ में बेटे ने की कुल्हाड़ी से मां की हत्या 
नए सवालों में उलझा ग्रेटर नोएडा का निक्की हत्याकांड, देखें 'ब्रेकिंग न्यूज' 
police team
'मां-पापा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए...' कानपुर में सॉफ्टवेयर डेवलपर ने फांसी लगाकर आत्महत्या 

घटना की जानकारी मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया. ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. थाना प्रभारी श्याम नारायण पांडे ने बताया कि गेहूं पिसाने को लेकर हुए विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया.

पुलिस ने मां-बेटी को गिरफ्तार किया

मां-बेटी को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है, पुलिस ने विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है. गांव में इस घटना के बाद से तनाव का माहौल है. परिजन और ग्रामीण दोनों स्तब्ध हैं कि घरेलू विवाद इतनी बड़ी त्रासदी में बदल गया.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement