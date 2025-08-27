अमेठी में मां-बेटी ने पिता को पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट, गेहूं पिसवाने को लेकर हुआ था विवाद

अमेठी के गौरीगंज थाना क्षेत्र के चदाईपुर गांव में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई. यहां एक मां-बेटी ने मिलकर अपने पति और पिता को पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया. विवाद का कारण सिर्फ इतना था कि मृतक ने गेहूं को चक्की पर पिसाने ले जाने से मना कर दिया था.

मृतक की पहचान 55 वर्षीय राम अजोर चौहान के रूप में हुई. पुलिस के अनुसार, बुधवार को घर में विवाद के दौरान पत्नी लकराजी ने अपनी बेटी अमिता के साथ मिलकर लाठी-डंडों से हमला कर दिया. गंभीर चोटों के चलते राम अजोर की मौके पर ही मौत हो गई.

लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या

घटना की जानकारी मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया. ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. थाना प्रभारी श्याम नारायण पांडे ने बताया कि गेहूं पिसाने को लेकर हुए विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया.

पुलिस ने मां-बेटी को गिरफ्तार किया

मां-बेटी को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है, पुलिस ने विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है. गांव में इस घटना के बाद से तनाव का माहौल है. परिजन और ग्रामीण दोनों स्तब्ध हैं कि घरेलू विवाद इतनी बड़ी त्रासदी में बदल गया.

