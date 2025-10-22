बेटे और बहू के उत्पीड़न से तंग आकर पिता ने की खुदकुशी, रेलवे ट्रैक के पास मिला शव

उत्तर प्रदेश के अमेठी से दर्दनाक कहानी सामने आई है. यहां 50 साल के लालजी सिंह नाम के शख्स ने आत्महत्या कर ली. पुलिस का कहना है कि मृतक के पास एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें बेटे और बहू के द्वारा प्रताड़ित किए जाने की बात लिखी है. फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है. लालजी का शव बनी रेलवे स्टेशन के पास मिला है.

एजेंसी के अनुसार, पुलिस का कहना है कि लालजी की जेब से सुसाइड नोट मिला है, जिसमें लिखा है कि उनके बेटे और बहू द्वारा लगातार उत्पीड़न की वजह से यह कदम उठाया. सुसाइड नोट में लालजी ने मानसिक तनाव में होने की भी बात कही है.

गौरगंज थाने के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) श्याम नारायण पांडेय ने बताया कि चूंकि घटना रेलवे क्षेत्र में हुई थी, इसलिए पोस्टमार्टम और अन्य औपचारिकताएं गवर्नमेंट रेलवे पुलिस (GRP) द्वारा पूरी की गईं. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि लालजी पिछले कई महीने से घर में उत्पीड़न का शिकार थे.

स्थानीय लोगों और पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि लालजी तनावग्रस्त रहते थे. कभी-कभी वे घर के अंदर अपने बेटे और बहू के व्यवहार से परेशान हो जाते थे. लालजी ने कई बार परिवार के सदस्यों से इसके समाधान की गुहार लगाई थी, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला. पुलिस इस मामले की विस्तृत जांच कर रही है. अधिकारी यह भी पता लगाने में जुटे हैं कि क्या लालजी को मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा. स्थानीय प्रशासन और पुलिस अब मामले की जांच कर रहे हैं और सुसाइड नोट की पुष्टि के बाद आगे की कार्रवाई करेंगे.

