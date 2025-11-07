'मुझे मारा गया है', मर्डर से पहले कारोबारी की आखिरी कॉल और फिर कब्रिस्तान के पास मिली लाश

उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. 45 साल के मछली व्यापारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मृतक की पहचान राजू के रूप में हुई है, जो पुरी मियां मौलाना पीर दरगाह मोहल्ला का निवासी था. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

कब्रिस्तान के पास मिला कारोबारी का शव

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि राजू का शव शुक्रवार सुबह रहमान शाह कब्रिस्तान की दीवार के पास गंभीर हालत में पड़ा मिला. आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस और परिजनों को दी. राजू के पिता सफीद ने बताया कि जब परिवार के लोग मौके पर पहुंचे, तो राजू ने घायल अवस्था में कहा कि 'मुझे मारा गया है'. इसके बाद परिजन उसे अस्पताल लेकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया.

मौत से पहले आखिरी कॉल

परिजनों का कहना है कि राजू गुरुवार रात करीब 9 बजे मोटरसाइकिल से घर से निकले थे, लेकिन रातभर वापस नहीं लौटे. परिजनों ने पूरी रात उनकी तलाश की, और शुक्रवार सुबह उनका शव कब्रिस्तान के पास मिला.

स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर दहशत का माहौल है. वहीं, पुलिस ने कहा कि प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा.

इन्हौना थाना प्रभारी प्रदीप सिंह ने बताया कि मौके से जरूरी साक्ष्य एकत्र किए गए हैं और फॉरेंसिक टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि राजू की किसी से पुरानी रंजिश तो नहीं थी.



