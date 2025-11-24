scorecardresearch
 

Feedback

SIR प्रक्रिया में लापरवाही पर अमेठी DM का एक्शन, बीडीओ, सचिव समेत सात कर्मचारी निलंबित

अमेठी में एसआईआर प्रक्रिया में लापरवाही सामने आने पर जिलाधिकारी संजय चौहान ने बड़ी कार्रवाई की है. निरीक्षण के दौरान कोहरा गांव में एसआईआर फार्म न पहुंचने पर बीडीओ को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई और सचिव समेत सात कर्मचारियों तथा दो कोटेदारों को निलंबित किया गया. डीएम की सख्ती से पूरे जिले में हड़कंप है.

Advertisement
X
एसआईआर प्रक्रिया में लापरवाही पर डीएम का एक्शन (Photo: Screengrab)
एसआईआर प्रक्रिया में लापरवाही पर डीएम का एक्शन (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में एसआईआर प्रक्रिया में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर जिलाधिकारी संजय चौहान ने कड़ी कार्रवाई की है. डीएम पिछले कई दिनों से अलग अलग इलाकों में पहुंचकर एसआईआर प्रक्रिया की प्रगति का निरीक्षण कर रहे हैं. इसी क्रम में वह मंगलवार को अमेठी तहसील पहुंचे और वहां से अचानक कोहरा गांव का निरीक्षण करने निकल गए.

गांव पहुंचकर डीएम ने ग्रामीणों से एसआईआर प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली. ग्रामीणों ने बताया कि गांव में एसआईआर फार्म अब तक वितरित ही नहीं किए गए हैं. यह सुनते ही डीएम नाराज हो गए और मौके पर ही सीडीओ को फोन कर कार्रवाई के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि इस मामले में लापरवाही किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

लापरवाही पर नाराज हुए डीएम

जिलाधिकारी के निर्देश पर सीडीओ ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अमेठी बीडीओ बृजेश सिंह को प्रतिकूल प्रविष्टि दी है. इसके साथ ही सचिव कीर्ति सिंह, बीएलओ संध्या सिंह, कोटेदार सावित्री देवी और सुनीता, रोजगार सेवक तथा सफाई कर्मचारी समेत कुल सात लोगों को निलंबित कर दिया गया है. दो कोटेदारों पर भी कार्रवाई की गई है.

सम्बंधित ख़बरें

दादरी में सबसे ज्यादा FIR दर्ज की गई है. (Photo: Representational)
नोएडा में 60 BLO और 7 सुपरवाइजर पर FIR, SIR में लापरवाही का आरोप 
समाजवादी पार्टी ने SIR प्रोसेस पर जताई आपत्ति
नोएडा: SIR में लापरवाही, 67 बीएलओ और सुपरवाइजरों पर गिरी गाज, FIR दर्ज 
special intensive revision west bengal
'SIR प्रक्रिया में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, चूक हुई तो अधिकारी होंगे जिम्मेदार', EC की सख्त चेतावनी 
डिलीवरी के बाद डॉक्टरों ने पेट में छोड़ा गॉज पैड. (Photo: Representational )
डिलीवरी के दौरान प्रसूता के गर्भाशय में छोड़ दिया गॉज-पैड, लखनऊ के सरकारी अस्पताल में बड़ी लापरवाही 
बजट पर ध्यान देंगे, लापरवाही न दिखाएं 

डीएम की इस कार्रवाई से पूरे जिले के प्रशासनिक अमले में हड़कंप मचा हुआ है. एसआईआर प्रक्रिया को सही और समय पर पूरा कराने के लिए डीएम ने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा कि एसआईआर से जुड़े कार्य सरकार की प्राथमिकता में हैं और इन्हें समय सीमा में पूरा करना अनिवार्य है.
 

Advertisement

कर्मचारी समेत सात लोग निलंबित

जिले में अब एसआईआर कार्यों की निगरानी और तेज कर दी गई है. प्रशासन का कहना है कि आगे भी जहां लापरवाही मिलेगी वहां तुरंत कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement