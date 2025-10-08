भाई का मर्डर करके लाश के पास ही सोया, सुबह पूजा करके लगाया तिलक..., फिर सबको सुनाई रात की कहानी

उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज इलाके के रहसूपुर में एक युवक की बेरहमी से हत्या की घटना का मामला सामने आया है. मालूम हुआ कि एक अन्य मामले में 14 साल जेल काटकर आए एक युवक ने अपने ममेरे भाई को घर बुलाया, रात को शराब पार्टी की और घर की ऊपरी मंजिल में पहले पीछे से गोली मारी, फिर चारपाई पर पड़े घायल अपने ममेरे भाई की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी.

हत्या के बाद लाश के पास सोया

आरोपी को शक था की वह यदि वह ममेरे भाई को ना मारता तो वह उसको मरवा देता. घटना के बाद पूरा कमरा और फर्श खून से सना हुआ था. यह घटना कारित करने के बाद आरोपी युवक पूरी रात घर में ही मौजूद रहा.

सुबह नहा धोकर की पूजा, लगाया तिलक

सुबह उसने नहा धोकर पूजा पाठ करके तिलक लगाया और उसके बाद घटना की जानकारी अपने रिश्तेदारों और पुलिस को दे दी. सूचना के बाद मौके पर पहुंची इलाका पुलिस और आलाधिकारियों ने आरोपी को हत्या में प्रयुक्त असलहे के साथ गिरफ्तार कर लिया और शव को जिला अस्पताल भेज कर एक्सरे कराया और उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया.

शक के चलते की भाई की हत्या

प्राप्त जानकारी के अनुसार अलीगढ़ के हरदुआगंज थाना इलाके के गांव रहसुपुर निवासी बंटी, एक युवक की हत्या में 14 साल हाल ही में जेल काट कर आया है. उसे जानकारी हुई कि उसके पीछे उसका ममेरा भाई देवराज जो कि विजयगढ़ के गांव भटौली निवासी है वह आया करता था. बंटी को किसी बात को लेकर यह शक था कि देवराज उसे मरवाना चाहता है. आरोप है कि बंटी ने रात को देवराज को घर बुलाया, घर की ऊपरी मंजिल में शराब पार्टी की, और रात को उसकी हत्या कर दी. हत्या के बाद बंटी पूरी रात घर में ही मौजूद रहा. सुबह रिश्तेदारी और पुलिस में फोन से घटना की सूचना स्वयं दे दी कि उसने देवराज को पहले गोली मारी और फिर हेसिये से गला रेत कर हत्या कर दी है.

घटना की सूचना के बाद मौके पर एसपी देहात, सीओ अतरौली फ़ॉरेंसिक टीम व इलाका पुलिस के साथ मौके पर पहुंच गए. घटना स्थल से आरोपी बंटी को आलाकत्ल के साथ गिरफ्तार कर लिया. मौके से फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य संकलन कर शव को एक्सरे के लिए जिला अस्पताल भेज दिया. इसके बाद पोस्टमार्टम व अग्रिम कार्रवई के लिए भेज दिया गया. पुलिस हर पहलू पर जांच पड़ताल में जुटी है.





