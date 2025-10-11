scorecardresearch
 

Feedback

अलीगढ़: अपने से छोटे उम्र के लड़के को घर बुलाकर संबंध बनाती थी, फिर करा दी हत्या... पूर्व महामंडलेश्वर अन्नापूर्णा भारती गिरफ्तार

अलीगढ़ पुलिस ने फरार चल रही पूर्व महामंडलेश्वर अन्नापूर्णा भारती उर्फ पूजा शकुन पांडेय को हरिद्वार से गिरफ्तार कर लिया. पूजा ने अपने से छोटे अभिषेक गुप्ता से अवैध संबंध बनाए और शादी व पार्टनरशिप का दबाव डाला. अभिषेक ने दूरी बनाई, जिसके बाद पूजा और उसके पति ने मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची. अशोक पांडेय और शूटर जेल में हैं, जबकि पूजा फरार थी.

Advertisement
X
पूजा शकुन पांडे और मृतक अभिषेक गुप्ता (File Photo ITG)
पूजा शकुन पांडे और मृतक अभिषेक गुप्ता (File Photo ITG)

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में उस वक्त सनसनी फैल गई जब पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रही पूर्व महामंडलेश्वर अन्नापूर्णा भारती उर्फ पूजा शकुन पांडेय को गिरफ्तार कर लिया. कभी धर्म और साधना की बातें करने वाली यह महिला अब खुद एक प्रेम, जुनून और हत्या की कहानी में मुख्य आरोपी बन चुकी है.

टीवीएस मोटर एजेंसी में पार्टनरशिप मांगने लगी पूजा
पूजा शकुन पांडेय ने अपने से कई साल छोटे युवक अभिषेक गुप्ता से घर पर पढ़ाई-लिखाई के बहाने मुलाकातें शुरू की थीं. धीरे-धीरे यह रिश्ता अध्यात्म की सीमाओं से निकलकर अवैध संबंधों में बदल गया. अभिषेक एक समझदार और महत्वाकांक्षी युवक था, जिसकी टीवीएस मोटर एजेंसी थी. पूजा उस पर पूरी तरह मोहित हो चुकी थी. वह न सिर्फ उस पर शादी का दबाव डालने लगी बल्कि उसकी एजेंसी में बिना मतलब की पार्टनरशिप की मांग भी कर डाली.

तंग आकर अभिषेक ने पूजा का नंबर डिलीट किया
अभिषेक ने जब पूजा की इस ज़िद से तंग आकर उससे दूरी बनानी शुरू की, तो कहानी ने खतरनाक मोड़ ले लिया. उसने पूजा का नंबर डिलीट कर दिया, सोशल मीडिया से ब्लॉक कर दिया और जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा. लेकिन पूजा शकुन पांडेय का गुस्सा अब जुनून में बदल चुका था. उसने अपने पति अशोक पांडेय के साथ मिलकर अभिषेक को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली.

सम्बंधित ख़बरें

टीचर बार बार ऐसी हरकतें करता था. (Photo: Representational)
क्लास में महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में टीचर, बच्चों ने रिकॉर्ड किया वीडियो 
(Photo: Representational)
वर्जिन लड़की से संबंध बनाने से नपुंसकता ठीक होने का दावा... 25 लाख में होता था सौदा, 2 गिरफ्तार 
aligarh news
अलीगढ़: मर्डर करके लाश के पास सोया शख्स 
Man killed by cousin
भाई का मर्डर करके लाश के पास ही सोया, सुबह पूजा करके लगाया तिलक और...  
Murder accused Pooja Shakun Pandey and deceased Abhishek Gupta (file photo)
अलीगढ़: प्रेमी की हत्या कराने वाली महामंडलेश्वर पूजा निरंजनी अखाड़े से निष्कासित  
Advertisement

हरिद्वार में साध्वी का वेश धारण कर छिपी हुई थी पूजा
पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि पूजा और उसके पति ने अभिषेक गुप्ता की सुपारी देकर हत्या कराई. इस वारदात के बाद अशोक पांडेय और शूटर को जेल भेज दिया गया, जबकि पूजा शकुन पांडेय फरार हो गई. वह हरिद्वार में साध्वी का वेश धारण कर छिपी हुई थी.

अलीगढ़ पुलिस ने लगातार पीछा करते हुए आखिरकार उसे हरिद्वार से गिरफ्तार कर लिया. इस गिरफ्तारी के साथ ही अलीगढ़ का यह हाईप्रोफाइल मर्डर केस एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है. धर्म, प्रेम और प्रतिशोध के इस संगम ने समाज को झकझोर दिया है. एक ऐसी महिला, जो कभी 'महामंडलेश्वर' कहलाती थी, अब हत्या की साजिशकर्ता बनकर जेल की सलाखों के पीछे है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    IND vs WI Live Score
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025
    Advertisement