अलीगढ़: कार और कैंटर की टक्कर के बाद लगी आग, जिंदा जल गए चार लोग, एक मासूम की भी मौत

यूपी के अलीगढ़ में आज तड़के एक दर्दनाक हादसा हो गया. अकराबाद थाना क्षेत्र में एक कार और कैंटर की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसके बाद दोनों वाहनों में आग लग गई. इस हादसे में चार लोगों की जलकर मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल है. मरने वालों में एक बच्चा और एक महिला भी शामिल हैं. पुलिस और दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और राहत बचाव कार्य शुरू किया. फिलहाल, रास्ते को क्लियर करा लिया गया है.

दरअसल, अलीगढ़ के अकराबाद थाना क्षेत्र में गोपी पुल पर एक कार और कैंटर की टक्कर हो गई. यह घटना आज सुबह हुई. इस हादसे में कार सवार एक बच्चा और एक महिला सहित तीन लोग जिंदा जल गए. कैंटर में लगी आग से उसमें सवार एक व्यक्ति की भी मौत हो गई. हादसे में घायल हुए एक व्यक्ति को आसपास के लोगों ने बाहर निकाला गया और इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया.

सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पुलिस के अधिकारी और दमकल विभाग की टीम पहुंची. आग बुझाने के बाद शवों को बाहर निकाला गया. पुलिस मृतकों की पहचान करने में जुटी है.

दर्दनाक हादसे की पूरी जानकारी

पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने बताया कि दोनों गाड़ियों की टक्कर के बाद उनमें आग लग गई, जिससे गाड़ियां पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं. हमारी बचाव टीम ने आग को तुरंत बुझाया. आग बुझाने के बाद एक घायल व्यक्ति को बाहर निकालकर मेडिकल कॉलेज भेजा गया. बाकी फंसे हुए लोगों के शवों को निकाल लिया गया है. संभवत: चार लोगों की मौत हुई है.

पुलिस कर रही मृतकों की पहचान

पुलिस अधीक्षक के अनुसार, मृतकों की पहचान करने की पूरी कोशिश की जा रही है. शवों को पोस्टमार्टम और आगे की कार्रवाई के लिए मोर्चरी भेजा जा रहा है. मामले की जांच चल रही है कि मरने वाले कौन थे और कहां से आ रहे थे. इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है.

